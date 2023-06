Dodatkowe środki z budżetu państwa w wysokości ponad 14 mld zł zostaną przekazane w tym roku dla samorządów - wynika z projektu nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2023 r. Projekt przewiduje też m.in. przyznanie nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

Informację o projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, tzw. ustawy okołobudżetowej, zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych rządu.

W piątek, zgodnie z porządkiem obrad zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rząd ma rozpatrzyć ten projekt wraz z projektem nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 rok.

Projekt noweli ustawy okołobudżetowej "odmraża" od 1 lipca tego roku fundusz świadczeń socjalnych (o kolejne 2 lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na ten rok. Jak podkreślono, umożliwi to przeznaczenie przez pracodawców wyższych środków na działalność socjalną organizowaną na rzecz pracowników.

Ponadto projekt przewiduje utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego, z którego będzie mogła być przyznana jednorazowa nagroda specjalna za szczególne zaangażowanie w pracy oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia sędziom sądów powszechnych, sądów wojskowych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym.

Proponowane przepisy zakładają również przyznanie, z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce nagrody specjalnej w wysokości 1 125 zł - podano w wykazie.

Jak poinformowano, zostanie wprowadzona też podstawa prawna do przekazania w tym roku z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł. Środki te będą stanowiły uzupełnienie subwencji ogólnej.

Regulacje projektu mają charakter komplementarny z projektem zmiany ustawy budżetowej na 2023 rok - wskazano.

Odmrożenie funduszu świadczeń socjalnych oraz nagrody dla nauczycieli, pracowników państwowej sfery budżetowej (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe) i sędziów znalazły się w zawartym w środę porozumieniu rządu i NSZZ "Solidarność".

W dokumencie koszt wypłaty nagród dla nauczycieli oszacowano na ok. 765 mln zł, jednorazowych nagród specjalnych dla pracowników państwowej sfery budżetowej na ok. 906,25 mln zł, a jednorazowych wynagrodzeń dla sędziów, asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych na ok. 46 mln zł.