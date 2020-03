W projekcie tarczy antykryzysowej zwolnienie z KRUS na trzy miesiące

Prezydent podkreślił na środowym briefingu prasowym, że rozwiązania zawarte w projekcie pakietu pomocowego, tzw. tarczy antykryzysowej, mają ochronić w naszym kraju miejsca pracy i przedsiębiorców. "A więc generalnie mają służyć całemu naszemu społeczeństwu; temu, by w jak największym stopniu ochronić Polaków przed niestety kryzysem gospodarczym, który nieuchronnie zostanie wywołany przez tę sytuację, która widzimy wokół" - powiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył, że rozmawiał podczas środowego posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego i później z premierem Mateuszem Morawiecki oraz z minister rozwoju Jadwiga Emilewicz o zmianach, które zaproponował w ostatnim czasie i które uważa za niezbędne. "O wprowadzeniu dyskutowanej w ostatnich dniach ulgi w postaci zwolnienia na trzy miesiące mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z obowiązku płacenia składek ZUS-u" - zaznaczył.

"Ale to także kwestia tego, w jaki sposób będę chronieni rolnicy. Tutaj wprowadzono do projektu ustawy na trzy miesiące zwolnienie z KRUS-u. Wprowadzono także przepisy, które powodują, że rolnicy, także prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, będą traktowani tak jak przedsiębiorcy, a więc wszystkie te same formy pomocy będą przysługiwały, także tym, którzy wykonują działalność rolniczą" - powiedział Duda. Jak poinformował, chodzi m.in. o zasiłek na dziecko do 8. roku życia w związku z zamknięciem placówek oświatowych.