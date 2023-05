9 maja odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz projektem ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Jak wynika z harmonogramu obrad posiedzenia, opublikowanego we wtorek na stronie Sejmu, posłowie wysłuchają również informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi ws. sytuacji w polskim rolnictwie.

21 kwietnia premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Rada Ministrów na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjęła kilka rozporządzeń i projekt ustawy, które mają pomóc rolnikom. Dwa dni później marszałek Sejmu Elżbieta Witek przekazała, że na 9 maja zaplanowane jest dodatkowe posiedzenie Sejmu.

We wtorek prezydium Sejmu przyjęło harmonogram obrad posiedzenia. Jak wynika z harmonogramu, opublikowanego wieczorem na stronach sejmowych, zaplanowane jest m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, w ostatnim okresie odnotowany został wzrost kosztów produkcji rolnej, w tym związanych z wysokimi cenami paliwa rolniczego. "Wyjątkowo w 2023 r. w II naborze zwrot do 1 litra zakupionego oleju napędowego wyniesie 2 zł" - zaznaczono. Jak wyliczono, tym samym w 2023 r. na podwyższenie stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz dodatkową pomoc do zakupu 1 litra oleju napędowego rząd przeznaczy 561,6 mln zł.

Podczas posiedzenia zaplanowane jest również pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Celem projektu jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych - wynika z uzasadnienia projektu. Ze środków Funduszu mają być wypłacane rekompensaty producentom rolnym w przypadku braku zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu, przechowywania, obróbki lub przetwórstwa produktów rolnych, który stał się niewypłacalny.

W harmonogramie znalazła się ponadto informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie sytuacji w polskim rolnictwie.

Premier Morawiecki informował w drugiej połowie kwietnia, że rząd przyjął pakiet rozwiązań prawnych o pomocy dla rolników, w ramach którego m.in. producenci pszenicy otrzymają do 1400 zł do tony tego zboża. Przekazał również, że w sprawie problemów związanych z napływem produktów rolnych jest w kontakcie z przewodniczącą Ursulą von der Leyen i z kierownictwem KE.

15 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca br. określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski - m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw.

We wtorek Komisja Europejska podała, że przyjęła tymczasowe środki zapobiegawcze, dotyczące przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika. "Jednocześnie Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika oraz wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy" - podała KE.

We wtorek Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek rozporządzenie uchylające rozporządzenie ws. zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Przepisy krajowe zostaną zastąpione unijnymi środkami zapobiegawczymi dot. przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika m.in. do Polski.