W przyszłym tygodniu konferencja nt. finansowania rolnictwa

W konferencji - poinformował Ardanowski - wezmą udział przedstawiciele resortów rolnictwa i rozwoju wsi oraz funduszy i polityki regionalnej, jak również eksperci, m.in. prof. Andrzej Czyżewski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. Monika Stanny z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Obecni będą też przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich, Krajowej Rady Izb Rolniczych i Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

"Podczas kolejnych posiedzeń Rady, na których analizowaliśmy poszczególne programy finansowania gospodarki - zarówno Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej, jak i Krajowy Plan Odbudowy - pojawiły się pewne wątpliwości, które chcemy wyjaśnić" - powiedział szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Jak wskazał, kiedy w trakcie posiedzeń Rady prezydenccy eksperci wskazywali w rozmowie z przedstawicielami rządu na niewystarczające ich zdaniem środki w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, słyszeli "zapowiedź rządu, że obszary wiejskie i rolnictwo będą wzmocnione istotnymi środkami zarówno w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz w kolejnym etapie Polityki Spójności".

"Kiedy pojawił się projekt KPO, chcieliśmy wiedzieć, ile w nim rzeczywiście przewidziano środków na przekształcenia na wsi, na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, ale również na inwestycje bezpośrednio w gospodarstwa rolne. Z przykrością stwierdzamy, że w projekcie KPO przestawionym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, tych środków jest znikoma ilość" - powiedział Ardanowski.

Jak stwierdził szef prezydenckiej Rady, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda wskazywał, że środki bezpośrednio przeznaczone dla rolnictwa w KPO to około 900 mln euro. "Przypomnę na kwotę 58 mld euro, która w ramach unijnego Funduszu Odbudowy mają trafić do Polski. To są środki żenująco niskie, to jest około 1,5 proc." - mówił Ardanowski.

Zaznaczył, że z kolei minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda "zapowiadał, że środków dedykowanych rolnictwu i wsi będzie około 5 mld zł". "Niedawno w piśmie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego do sejmowej komisji rolnictwa poinformowano, że resort będzie chciał zbliżyć się do 10 proc. wydatków na rolnictwo i obszary wiejskie" - mówił Ardanowski.

Jak podkreślił, podczas przyszłotygodniowej konferencji eksperci z prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich będą chcieli dowiedzieć się, ile ostatecznie środków przeznaczonych dla rolnictwa i wsi będzie w różnych programach.

"Chcemy, żeby przedstawiciele Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Funduszy i Polityki Regionalnej określili - nie przerzucając się wzajemnie - ile faktycznie tych środków będzie. 10 proc. jest kwota absolutnie niewystarczająca" - powiedział szef prezydenckiej Rady.

Jak mówił, kiedy podczas minionych posiedzeń prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Rozwoju wsi rozmawiano o Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej, to rząd mówił o tym, że będzie większe wsparcie dla rolnictwa w ramach Funduszu Obudowy; a kiedy rozmawiano o Funduszu Odbudowy, pojawiały się deklaracje rządu, że to zwiększone wsparcie będzie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

"Nie może być takiego przerzucania się odpowiedzialnością, a my nadal do końca nie wiemy, ile tych środków na obszary wiejskie ostatecznie trafi" - podkreślił Ardanowski.

Jak dodał, "nie ma możliwości zrealizowania wielkich oczekiwań konsumentów europejskich wobec rolnictwa oraz oczekiwań wobec wsi, choćby tych definiowanych Zielonym Ładem europejskim, bez dużych inwestycji w obszary wiejskie".

Ardanowski zaznaczył, że "samorządy gminne podnoszą też obawy, że te środki - nie wiadomo w jakiej ostatecznie wysokości - mogą być tak skonstruowane w zakresie ich dostępności, że gminy najbardziej potrzebujące, peryferyjne, o niskich dochodach, czyli w większości gminy rolnicze nie będą mogły z nich skorzystać, bo nie będą miały na współfinansowania tych programów". "A więc także pytanie o to, jak te środki będą dzielone, jest pytaniem jak najbardziej zasadnym" - dodał Ardanowski.

Zapowiedział, że niezwłocznie po zakończeniu konferencji prezydencka Rada przekaże swoje sugestie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, tak by można je było uwzględnić jeszcze na końcowym etapie przygotowywania Krajowego Planu Obudowy, który do końca kwietnia ma zostać przekazany do Brukseli.

Ardanowski podkreślił, że ogromną rolę ma tu do spełnienia minister rolnictwa i rozwoju wsi. "Jego prawem, ale również jego obowiązkiem jest przekonanie kolegów z rządu, że rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest możliwy pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków na inwestycje oraz że rozwój wsi jest w interesie całego społeczeństwa, a nie jest partykularnym interesem samych rolników czy mieszkańców wsi" - podkreślił były minister rolnictwa.

Ardanowski dodał, że jeśli chodzi o KPO "już pojawiły się pewne nowe zapisy, które poszerzają finansowanie wsi". "Niektóre wydają się błahe, ale generalnie kierunek, który wskazaliśmy wydaje się być niekwestionowany - że należy ilość środków dla wsi zwiększyć. Teraz będziemy rozmawiali o szczegółach" - powiedział Ardanowski.