W przyszłym tygodniu rząd zajmie się rozszerzeniem Tarczy Branżowej

Likwidacja śmieciówek, zwłaszcza w pandemii, to niedobry pomysł

Rząd przedłuża obostrzenia do 18 kwietnia

Semeniuk, pytana w radiu TOK FM o to, kiedy pojawi się rozporządzenie przedłużające Tarczę Branżową, odpowiedziała: "W tym tygodniu trwają prace nad przygotowaniem tego rozporządzenia. Najpewniej w przyszłym tygodniu trafi projekt rozporządzenia na Radę Ministrów wydłużający czas trwania Tarczy Branżowej składający się z czterech instrumentów: zwolnienia z ZUS; postojowego; małej dotacji do 5 tys. zł i dopłat do kosztów pracownika w wysokości 2 tys. zł ze względu na umowę zlecenie lub umowę o pracę".

Wiceminister zaznaczyła, że oprócz wydłużenia czasu trwania tarczy branżowej, ma być ona rozszerzona również o kolejne kody PKD. "Z 49 kodów będziemy ich mieć około 62" - dodała.

Jak podał resort rozwoju na stronie, Tarcza Branżowa zostanie rozciągnięta na kilkanaście dodatkowych branż, a wsparcie będzie mogło trafić nawet do 420 tys. firm zatrudniających ok. 1,4 mln osób. Ministerstwo przypomniało, że pomoc branżowa dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku drugiej i trzeciej fali pandemii udzielana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Taką możliwość pomocy przewidują przepisy Tarczy Branżowej upoważniające rząd do wydawania rozporządzeń przedłużających i rozszerzających wsparcie z tarczy.

Jak dodano, najnowszy pakiet pomocowy będzie przyznany za dwa miesiące - marzec i kwiecień, a nowelizacja rozporządzenia obejmie jednocześnie oba miesiące. Na wsparcie dla firm za marzec rząd przeznaczy ok. 3 mld zł, a na pomoc za kwiecień ok. 7 mld zł. Pomoc jest skierowana do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Łącznie, po rozszerzeniu tarczy o nowe branże, pomoc obejmie ponad 60 kodów PKD.

Tarcza Branżowa dla firm objętych obostrzeniami wynikającymi z trzeciej fali pandemii to: zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dotacja do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników (po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS).

Na samą pomoc branżową od 1 października 2020 r. przeznaczono w różnych formach wsparcia ok. 50 mld zł.