Biznes i technologie

W ramach programu Spiżarnia Caritas przekazano potrzebującym 28 tys. ton żywności

Autor: PAP

Data: 29-09-2023, 17:07

Aktualizacja: 29-09-2023, 17:17

Od 2017 r. w ramach programu Spiżarnia Caritas przekazano potrzebującym 28 tys. ton żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia codziennie odbierana ze sklepów, hurtowni i magazynów w całej Polsce. Wartość uratowanych produktów to ok. 340 mln zł - poinformował Caritas Polska.

W ramach programu Spiżarnia Caritas przekazano potrzebującym 28 tys. ton żywności; fot. PAP