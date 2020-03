W ramach tarczy antykryzysowej rolnicy będą potraktowani jak przedsiębiorcy

Prezydent w poniedziałkowej sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku odpowiedział na pytanie o pomoc dla rolników w ramach pakietu pomocowego dla gospodarki, tzw. tarczy antykryzysowej, m.in. czy zapowiadane zwolnienie ze składek na KRUS to nie zbyt skromna pomoc. Andrzej Duda podkreślił, że przygotowywany pakiet przewiduje więcej niż tylko zwolnienie na trzy miesiące ze składek na KRUS.

"Rolnicy, także ci prowadzący mniejsze gospodarstwa, gospodarstwa rodzinne, muszą być traktowani jak przedsiębiorcy. Oni bardzo często zatrudniają ludzi, mają te same problemy; to jest trochę inna działalność, ale problemy są te same. Też może się okazać, że jest wielu rolników, którzy dzisiaj nie są w stanie zbyć swoich płodów rolnych. Oni muszą mieć wsparcie, muszą być traktowani, jak przedsiębiorcy, którzy tracą" - zapowiedział prezydent.

Zapewnił, że "rolnicy zostaną potraktowani tak, jak traktowani są przedsiębiorcy". "To jest warunek niezbędny (...), elementarna sprawiedliwość. (Rolnictwo) to ogromnie ważne część naszej gospodarki. To polscy rolnicy zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe, to dzięki nim nie musimy się martwić, czy będzie żywność w Polsce, czy nie, bo się zamykają granice" - powiedział Andrzej Duda.

Na pytanie o zgłaszane przez szpitale braki odzieży ochronnej, maseczek, sprzętu do odkażania odpowiedział: "No nie ma zapasów, tak jest prawda, że w dzisiaj w szpitalach nie ma zapasów. To wszystko jest realizowane w zasadzie na bieżąco. Zdarzają się braki. Zdaję sobie z tego sprawę, ale też zapotrzebowanie jest po prostu ogromne".

Prezydent podkreślił, że władze poszukują tych materiałów "naprawdę na całym świecie". "Wszędzie, gdzie to możliwe, szukamy. Zgłasza się wielu przedsiębiorców, którzy chcą różnego rodzaju materiały ochronne, stroje ochronne wytwarzać. Została uruchomiana produkcja płynu odkażającego, antywirusowego, robi to PKN Orlen, Polfa Tarchomin. Zgłaszają się też prywatne firmy, by taką produkcję uruchamiać" - mówił Duda. Jak zaznaczył, zostały też stworzone szybkie ścieżki do tego, by uzyskiwać zezwolenia w tym zakresie.