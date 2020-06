W ramach Visa Token Service wydano miliardowy token

isa Inc. (NYSE:V) wydała na całym świecie ponad miliard tokenów w ramach rozwiązania Visa Token Service (VTS). To kamień milowy w rozwoju autorskiego programu, który przyczynia się do przyspieszenia innowacji w sektorze e-commerce i podnosi bezpieczeństwo transakcji. Visa Token Service zastępuje 16-cyfrowy numer rachunku użytkownika karty bezpiecznym tokenem, który chroni wrażliwe dane przed działaniami oszustów.