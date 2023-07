Biznes i technologie

W Senacie zapowiedź wprowadzenia do noweli ustawy o OZE regulacji dot. cable pooling

Autor: PAP

Data: 25-07-2023, 19:07

Senacka komisja gospodarki przyjęła we wtorek pakiet poprawek redakcyjnych do nowelizacji ustawy o OZE. Podczas posiedzenia padła zapowiedź złożenia poprawek, umożliwiających włączenie do sieci kilku OZE na jednym przyłączu, czyli tzw. cable poolingu.