Chcemy, aby Fabryka Broni "Łucznik" w Radomiu osiągnęła poziom produkcyjny karabinków MSBS Grot, ale również pistoletu VIS 100 i granatników, na poziomie 100 tys. sztuk rocznie – powiedział w poniedziałek w Radomiu wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Wiceszef resortu obrony przypomniał, że w Radomiu produkowany jest karabinek MSBS Grot, który ma stanowić podstawę wyposażenia polskiej armii. "To jest jeden z tych filarów polskiej obronności, na który dzisiaj stawia polski rząd" - zaznaczył Skurkiewicz na wspólnej konferencji z posłem Markiem Suskim (PiS) zorganizowanej przed radomską fabryką.

Wiceminister dodał, że obecnie "Łucznik" zatrudnia 540 pracowników. "Wolumen zamówień, które są realizowane na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej w latach 2020 -2023, to kwota 2,3 mld zł" - podał wiceminister.

Wiceszef MON wskazał, że Fabryka Broni w Radomiu zdobywa też nowe rynki. "Jestem przekonany, że również rynek naszego wschodniego sąsiada, na terenie którego wciąż toczy się wojna" - dodał Skurkiewicz. Przypomniał, że znaczne ilości karabinka Grot z zasobów wojska polskiego przekazano walczącej Ukrainie. "Potwierdziło się, że ta broń sprawdza się w boju. Jestem przekonany, że to również kwestia przyszłości, jeżeli chodzi o zamówienia, tu w Fabryce Broni, tak jak ulokowała armia ukraińska swoje zamówienia m.in. w Hucie Stalowa Wola czy Rosomaku SA, zamawiając armatohaubice Krab, jak również i Rosomaki" - powiedział wiceszef MON.

Jak podkreślił, "Łucznik" prowadzi też dwie inwestycje. To budowa nowego parkingu, który powstanie po przeciwnej stronie fabryki. Na terenie starego parkingu ma być z kolei wybudowana nowa hala produkcyjna. "Chcemy, aby Fabryka Broni Łucznik w Radomiu osiągnęła poziom produkcyjny karabinków MSBS Grot, ale również pistoletu VIS 100 i granatników, na poziomie 100 tys. sztuk broni rocznie" - podkreślił Skurkiewicz. "Jest to o tyle ważne, że dzisiaj - jako siły zbrojne - przechodzimy na podstawowy karabinek MSBS Grot" - zaznaczył.

Wiceminister mówił także o budowie zakładu produkcji prochu i amunicji w Pionkach (Mazowieckie). Inwestycja realizowana jest przez spółkę Mesko ze Skarżyska-Kamiennej.

Skurkiewicz zaznaczył, że Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie tzw. projektu amunicyjnego. "To jest jedna rzecz, która jest szczególnie ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, aby zapewnić ciągłość dostaw amunicji różnych kalibrów na potrzeby wojska polskiego i naszych sojuszników" - powiedział. Wiceszef MON zauważył, że aby jednak być w tym obszarze samowystarczalnym, należy podjąć działania związane z odtworzeniem kompetencji produkcji nitrocelulozy - podstawowego składnika prochów wielobazowych.

"Mam nadzieje, że ten zakład, nakładem wieluset milionów złotych, zostanie posadowiony w Pionkach; czynimy starania z posłem Suskim, aby ta inwestycja właśnie była posadowiona w regionie radomskim, naturalnym miejscu dla takiej produkcji" - powiedział Skurkiewicz. Dodał, że będzie to dodatkowy wydatek rzędu blisko 1 mld zł.

W ocenie posła Suskiego inwestycja w Pionkach ruszyła bardzo prężnie. "Wyszły z ziemi fundamenty bardzo dużego obiektu produkcyjnego prochów jednobazowych, są rozpoczęte prace nad budową obiektów do produkcji prochów wielobazowych, są wybudowane nowe elementy nowoczesnej infrastruktury" - wyliczał poseł. "Jeżeli chodzi o Mesko to jest ona szacowana na ponad 550 mln zł w pierwszym etapie i około 470 mln zł w drugim; to jest jedna z największych inwestycji w naszym regionie i jedna z największych w Polsce" - zaznaczył polityk PiS.