Wydarzenie będzie miało formułę hybrydową - odbędzie się w sobotę od 10.00 do 14.00 w Auli Kryształowej na Starym Kampusie SGGW (ul. Nowoursynowska 166) i na kanale YouTube SGGW.

SGGW przypomina, że 7 lipca zostaną podane ostateczne wyniki matur, a osoby, które nie zdecydowały o swojej edukacyjnej przyszłości mają coraz mniej czasu na podjęcie decyzji. 10 lipca państwowe uczelnie zamykają proces rejestracji.

SGGW to wiedza i praktyka. Wykształcenie zdobyte na SGGW ma charakter praktyczny, umożliwiający zarówno zdobycie konkretnych kwalifikacji zawodowych, jak i przygotowujące do pracy naukowej. Nowoczesna laboratoria, centra badawcze, gospodarstwa doświadczalne na terenie kraju oraz doświadczona kadra dydaktyczna, to wszystko przekłada się na wysoki poziom nauczania i kontakty ze światem biznesu

- czytamy w komunikacie SGGW.