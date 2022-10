Uwaga na przymrozki w środę w nocy. Temperatura przy gruncie spadnie nawet do –3 stopni Celsjusza. O jeden stopnień cieplej będzie nocą z czwartku na piątek – poinformował rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

12 października 2022 przymrozki

Dzisiejszej nocy przymrozki w całym kraju. Temperatura przy gruncie spadnie do -3 st. C. Mróz da o sobie znać szczególnie w woj. lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i na Mazowszu. Niewykluczone, że miejscami termometry wskażą niższe notowania.

"Temperatura mierzona na poziomie dwóch metrów - czyli taka, jaką podaje w prognozach IMGW - na obszarach podgórskich do -2, natomiast na nizinach od -1 do 0" - powiedział Walijewski.

13 października 2022 - przymrozki nie odpuszczą

Nocą z czwartku na piątek przymrozki się utrzymają. Minimalna temperatura przy gruncie osiągnie -2 st. C.

Dziś w nocy rekord chłodu odnotowano w Łodzi. Tam zanotowano było -1,2 st. C. Natomiast na drugim biegunie znalazł się Hel z plus 10,5 st. C.