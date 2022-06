W środę deszczowo z burzami na wschodzie kraju

W środę na wschodzie kraju, częściowo na południu i w centrum będzie padał deszcz, wystąpią też burze. Na południowym wschodzie termometry wskażą nawet 28 stopni Celsjusza - poinformował dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski.

W środę zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i północnym zachodzie duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, na obszarze od Małopolski po Podlasie lokalnie do 35 mm.

Najchłodniej nad morzem

Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza nad morzem, na przeważającym obszarze od 22 do do 25 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 28 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych oraz zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Fala burz i porywistego wiatru

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie oraz w centrum kraju z burzami. Na zachodzie kraju przejściowo rozpogodzenia. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20 mm. Lokalnie, szczególnie na północy i zachodzie kraju, mgła ograniczająca widzialność do około 300 metrów.

Temperatura minimalna od 12 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, do 17 stopni na wschodzie i południu kraju. Wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.