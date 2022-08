W środę wieczorem euro droższe ale tanieje dolar

Autor: PAP

Data: 31-08-2022, 19:34

Złoty w środę wieczorem około godziny 19.00 osłabiał się wobec euro o 0,04 proc., a wspóla waluta była wyceniana na 4,73 zł.

W środę wieczorem euro droższe ale tanieje dolar /fot. mat.pras

Osłabienie złotego do dolara

Z kolei dolar osłabiał się w stosunku do złotego o około 0,27 proc. i około godziny 19.00 kosztował nieco ponad 4,70 zł.

Natomiast kurs franka szwajcarskiego obniżył się w środę o 0,36 proc. do 4,82 zł.

Złoty w środę ok. godz. 9.05 osłabiał się w stosunku do euro o 0,18 proc., do poziomu 4,72 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,23 proc., za którego trzeba było płacić 4,84 zł. Polska waluta osłabia się także wobec dolara amerykańskiego o 0,09 proc., którego wyceniano na 4,72 zł.