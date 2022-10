W środę złoty osłabia się do głównych walut

Autor: PAP

Data: 05-10-2022, 18:28

W środę po południu kurs złotego osłabiał się w stosunku do głównych walut. Najmocniej - o ok. 1,5 proc. - podrożał dolar, który ok. godz. 18 kosztował 4,89 zł.

W środę złoty osłabia się do głównych walut /fot. Shutterstock