W środę złoty osłabił się wobec głównych walut

Autor: PAP

Data: 24-05-2023, 17:17

W środę po 17.00 kurs złotego względem głównych walut osłabiał się w stosunku do otwarcia. Euro podrożało o 0,44 proc., do 4,50 zł, dolar amerykański o 0,50 proc., do 4,18 zł, a frank szwajcarski o 0,13 proc., do ponad 4,62 zł.