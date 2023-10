197 projektów otrzymało dofinansowanie w ramach szóstej edycji programu grantowego Fundacji Orlen "Moje miejsce na Ziemi" dla inicjatyw lokalnych. Wśród nich znalazła się np. kawiarnia społeczna prowadzona przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną - poinformował we wtorek Orlen.

W najnowszej edycji programu "Moje miejsce na Ziemi" do korporacyjnej fundacji Orlenu wpłynęło 2 tys. wniosków dotyczących wsparcia inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności - do realizacji wybrano 197 projektów. Jak podał we wtorek koncern, prawie połowa grantów trafiła do organizacji działających na wsiach, a jedna czwarta do miast poniżej 20 tys. mieszkańców.

"Wśród zwycięskich projektów znalazła się m.in. kawiarnia społeczna prowadzona przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, cykl warsztatów edukacyjnych dla rodzin, a także rozbudowa infrastruktury sprzyjającej międzypokoleniowym spotkaniom" - przekazał Orlen.

W czerwcu, kiedy ogłaszano szóstą odsłonę programu "Moje miejsce na Ziemi", koncern zapowiadał, że na wsparcie lokalnych inicjatyw Fundacja Orlen przeznaczy w tym roku 3 mln zł. O granty aplikować mogły organizacje pozarządowe, lokalne instytucje, szkoły, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, koła gospodyń wiejskich czy parafie.

Podsumowując wyniki obecnej edycji przedsięwzięcia, Orlen wyliczył, że najwięcej nagrodzonych projektów zostanie zrealizowanych w woj. śląskim - 30, warmińsko-mazurskim - 22 i mazowieckim 20. Jak podał koncern, w zgłaszanych inicjatywach najchętniej podejmowano działania z zakresu zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki - blisko 28 proc. projektów oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu - 22,3 proc.

"Orlen, jako firma odpowiedzialna społecznie i działająca na terenie całego kraju, chętnie współpracuje z organizacjami podejmującymi działania na rzecz lokalnych społeczności. Przykładem tego zaangażowania jest kolejna edycja programu +Moje miejsce na Ziemi+. Przyznane środki umożliwią realizację prawie 200 projektów przygotowanych przez lokalne organizacje, często założone i prowadzone przez samych mieszkańców" - podkreślił prezes koncernu Daniel Obajtek, cytowany w informacji prasowej.

Według Orlenu "Moje miejsce na Ziemi" to największy program grantowy Fundacji Orlen "i jeden z największych prowadzonych przez fundacje korporacyjne w Polsce". Koncern podał jednocześnie, że w ciągu sześciu lat od inauguracji programu Fundacja Orlen przeznaczyła na granty łącznie ponad 14 mln zł i wsparła blisko 1,4 tys. organizacji.

Jak wyjaśnił Orlen, w tegorocznej edycji szczególnie docenione zostały organizacje, które w składanych wnioskach uwzględniły aktywizację osób starszych, włączanie ich w życie społeczne oraz budowanie więzi międzypokoleniowych, przy czym granty zostały także przyznane stowarzyszeniom, które zwróciły uwagę na wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem.

"Cieszymy się, że organizacje zgłaszające się do programu grantowego dzięki otrzymanym świadczeniom zmieniają swoją najbliższą okolicę. W wielu, szczególnie mniejszych miejscowościach, pojawiają się propozycje zajęć kulturalnych, sportowych, z zakresu profilaktyki zdrowotnej, a także takich, dzięki którym kultywowane są lokalne tradycje" - zauważyła Katarzyna Różycka, prezeska Fundacji Orlen.

W ramach programu "Moje miejsce na Ziemi" w zeszłym roku organizacje i instytucje złożyły blisko 2,5 tys. wniosków o wsparcie, a Fundacja Orlen przyznała wówczas 170 grantów na ponad 2 mln zł.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów. Prowadzi również inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, a do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z założeniami, do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.