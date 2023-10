W trzecim kwartale br. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zwiększyła wydobycie swojego sztandarowego produktu - węgla koksowego, zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału, jak i trzeciego kwartału 2022 r. Z kwartału na kwartał spadła jednak cena węgla koksowego - wynika z informacji JSW.

"Szacowana średnia cena PLN/t węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w trzecim kwartale 2023 r. w stosunku do ubiegłego kwartału spadła o ok. 21 proc.. Po przeliczeniu na USD według średniego kursu NBP z danego kwartału, spadek wyniósł ok. 20 proc. - poinformowała we wtorek jastrzębska spółka.

W trzecim kwartale tego roku kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowały w sumie 3,42 mln ton węgla (wzrost wobec poprzedniego kwartału o 3 proc.), z czego 2,83 mln ton stanowił węgiel koksowy - to 4,9 proc. więcej niż w poprzednim kwartale oraz 7,3 proc. więcej niż w trzecim kwartale 2022.

Prezentując poziom cen węgla przedstawiciele JSW przytoczyli średnią notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) między kwietniem a sierpniem tego roku (243 USD za tonę), wpływającą na ceny węgla z JSW w trzecim kwartale. W porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu styczeń-maj 2023, która wpłynęła na ceny w drugim kwartale, jest to mniej o ok. 20 proc.

"Relacja średniej ceny węgla koksowego JSW sprzedanego do odbiorców zewnętrznych do średniej notowań indeksu węglowego TSI za okres kwiecień-sierpień 2023 r. wyniosła 97 proc. W porównaniu do ubiegłego kwartału utrzymała się na porównywalnym poziomie" - wskazuje w komunikacie jastrzębska spółka.

Produkcja węgla energetycznego w trzecim kwartale wyniosła w kopalniach JSW ok. 0,59 mln ton i była niższa o 5,2 proc. niż kwartał wcześniej oraz 25,9 proc. niższa niż rok wcześniej. Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w trzecim kwartale w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła o ok. 3 proc.

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła w trzecim kwartale ok. 3,26 mln ton, w tym sprzedaż węgla koksowego ok. 2,68 mln ton - to 1,6 proc. więcej niż w drugim kwartale i 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym 1,15 mln ton to tzw. sprzedaż wewnętrzna, czyli do koksowni z grupy JSW. Prawie dwie trzecie węgla JSW w trzecim kwartale trafiło do odbiorców zewnętrznych.

W trzecim kwartale koksownie JSW wytworzyły 0,85 mln ton koksu, podobnie jak kwartał wcześniej. Rok do roku nastąpił wzrost kwartalnej produkcji o ok. 9,3 proc. Sprzedaż koksu wyniosła 0,81 mln ton i była o 15,5 proc. wyższa niż przed rokiem. Średnia cena kontraktowa koksu z Grupy JSW w złotówkach na tonę spadła o ok. 20 proc. wobec drugiego kwartału. Po przeliczeniu na dolary spadek wyniósł ok. 19 proc.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali. Grupa kapitałowa JSW zamknęła ub. rok rekordowym zyskiem netto rzędu 7,6 mld zł, a wartość wskaźnika EBITDA wyniosła 10,6 mld zł. Grupie sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu, przekładające się na wyższe niż w ub. roku przychody i zyski.

W pierwszym półroczu br. Grupa JSW wypracowała ponad 2 mld zł zysku netto, przy spadku przychodów o ponad 21 proc., na co wpłynęły głównie niższe o 28,5 proc. średnie ceny koksu i niższe o 25 proc. ceny węgla koksowego. W samym drugim kwartale br. zysk netto JSW wyniósł ok. 0,8 mld zł.