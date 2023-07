Gastronomia, rolnictwo, logistyka, branża hotelarska to sektory, które szczególnie potrzebują w okresie wakacyjnym pracowników sezonowych. Ponadto wielu pracodawców w okresie urlopowym szuka wsparcia do swoich zespołów na zastępstwa.

W tych 4 branżach jest największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. fot. shutterstock

W jakich branżach jest największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych?

Gastronomia, rolnictwo, logistyka, branża hotelarska to sektory, które szczególnie potrzebują w okresie wakacyjnym pracowników sezonowych. Ponadto wielu pracodawców w okresie urlopowym szuka wsparcia do swoich zespołów na zastępstwa.

Praca w polskich kurortach i ośrodkach turystycznych

Praca sezonowa wielu z nas kojarzy się głównie z branżą gastronomiczną i turystyczną. Ośrodki wczasowe, hotele, restauracje i bary przede wszystkim w lokalizacjach nadmorskich oraz górskich od czerwca do września funkcjonują o wiele intensywniej i konieczne jest wówczas zwiększenie liczebności załogi. Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest w tych sektorach niezmienne od lat, a pracodawcy często korzystają z ofert agencji pracy tymczasowej. Pracownicy sezonowi w regionach turystycznych to nie tylko kelnerzy, obsługa sprzątająca hotele czy sprzedawcy na stoiskach czy w sklepach. To także pracownicy magazynowi w hurtowniach gastronomicznych, które w okresie letnim zaopatrują biznes turystyczny i często działają 24h na dobę. Ponadto w trakcie wakacji można pracować w charakterze animatorów lub obsługiwać atrakcje dla dzieci, np. dmuchane zamki. Do organizacji letnich eventów (festynów i koncertów) potrzebni są pracownicy techniczni, którzy odpowiadają za montaż i demontaż sceny lub wsparcie logistyczne przy tego typu imprezach. Oprócz tego w okresie wakacyjnym wielu pracodawców potrzebuje pomocy przy zbiorach owoców i warzyw, koszeniu trawy, czy przycinaniu krzewów.

Sezon urlopowy

Niezależnie od branży sezon urlopowy może stanowić wyzwanie dla pracodawców. To wtedy najczęściej pojawia się potrzeba wzmocnienia zespołu i znalezienia zastępstwa w postaci pracowników tymczasowych.

- Gdy zbliża się okres wakacji do naszych oddziałów regularnie wpływają zapytania od pracodawców. Dotyczą one pracowników tymczasowych, którzy mogliby zastąpić etatowych w czasie ich urlopów – mówi Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse, Członka Polskiego Forum HR. – Zazwyczaj większe zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych zaczyna się w okresie letnim i trwa do końca roku, a zmniejsza się w okresie styczeń – marzec, który wiąże się z niższą sprzedażą na rynku – dodaje.

Produkcja i logistyka

Popyt na pracowników sezonowych w branży logistycznej i produkcyjnej nie dotyczy tylko okresu wakacyjnego. Cała druga połowa roku to w sektorze logistycznym oraz w centrach dystrybucji tzw. „wysoki sezon”, wówczas konsumenci chętniej kupują np. artykuły RTV i AGD, ale również akcesoria szkolne czy odzież dziecięcą.

- Wyzwaniem dla pracodawców jest to, że w trakcie sezonu wiele firm o podobnym profilu potrzebuje pracowników w tym samym czasie, a to wpływa na lokalne rynki pracy. Ponadto wiele prac w tych sektorach to ciężkie, fizyczne zajęcia, które zazwyczaj wykonują mężczyźni. Często więc ofert jest więcej niż kandydatów. Zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, kiedy zmniejszyła się w naszym kraju liczba mężczyzn z Ukrainy – mówi Łukasz Koszczoł.

Korzystanie z usług agencji pacy tymczasowej znacznie ułatwia pracodawcom znalezienie odpowiedniej liczby pracowników sezonowych. To najszybszy i najwygodniejszy sposób na zapełnienie wakatów w okresie wakacyjnym i poza nim.