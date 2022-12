Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w tym tygodniu czeka nas wietrzna i pochmurna pogoda. Po ciepłym świątecznym weekendzie, we wtorek i środę nastąpi krótkie ochłodzenie, po czym temperatury w dzień i w nocy znowu wzrosną. Opady, początkowo także śniegu wystąpią głównie w północnej części kraju, ale śnieżna aura utrzyma się w tylko w najwyższych partiach gór.

W tym tygodniu będzie cieplej, ale czeka nas wietrzna i pochmurna pogoda /fot. Unsplash

Ciepłe powietrze znad oceanu

W tym tygodniu Polska znajdzie się w strumieniu wilgotnego, ale ciepłego powietrza napływającego znad Oceanu Atlantyckiego.

We wtorek zachmurzenie będzie duże, jedynie na południowym zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej, a na północy i w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Z kolei w górach i na Podhalu wystąpią opady śniegu. Na wybrzeżu możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Pomorzu i Podhalu, około 6 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do 8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, a nad morzem silny, w porywach do 80 km/h, zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru osiągną do 100 km/h, co może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Lokalne przymrozki

W nocy z wtorku na środę i w środę rano temperatura miejscami spadnie poniżej zera, przez co drogi i chodniki mogą być śliskie. W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, a na zachodzie i północy kraju duże i tam wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie do 8 stopni Celsjusza na południowym - zachodzie kraju, a na Podhalu około 0 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, a w górach do 80 km/h, południowo-zachodni.

W czwartek i piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami głównie na południu. Miejscami wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą od około 4 stopni Celsjusza na wschodzie i w rejonach podgórskich do 12 stopni Celsjusza na zachodzie.

W piątek na zachodzie będzie nieco chłodniej i temperatura wyniesie do 9 stopni Celsjusza. Utrzyma się umiarkowany, południowo-zachodni i południowy wiatr, w porywach osiągający prędkość do 60 km/h, a w rejonach podgórskich do 90 km/h.

Jaka pogoda w Sylwestra?

W sobotę najwięcej słońca i bez opadów na wschodzie kraju. Tam zachmurzenie będzie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 14 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Noc sylwestrowa będzie bardzo ciepła ze słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, około 9 stopni Celsjusza w centrum kraju do 10-11 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju, a na Podhalu około 2 stopni Celsjusza.

Nowy Rok ciepły ale deszczowy

Niedziela, czyli pierwszy dzień Nowego Roku na ogół będzie pochmurny z opadami deszczu, ale bardzo ciepły. Temperatura w dzień wyniesie od 7 stopni Celsjusza na północy do około 15 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Będzie nadal wietrznie - zachodni wiatr w porywach osiągać będzie do 55 km/h, a na południu kraju do 65 km/h.

Poniedziałek powinien być pogodny i bez opadów. Temperatura w dzień wyniesie od 7 stopni Celsjusza nad morzem, około 12 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do 14 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr chwilami będzie porywisty, południowo-zachodni.