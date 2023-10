Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają. Inwestorzy oceniają sytuacje na Bliskim Wschodzie - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 87,25 USD, niżej o 0,94 proc.

Brent na ICE na XII kosztuje 91,46 USD za baryłkę, niżej o 0,76 proc.

Inwestorzy uważnie onserwują sytuację na Bliskim Wschodzie w związku z konfliktem zbrojnym pomiędzy Izraelem a Hamasem.

Izraelskie samoloty zbombardowały w poniedziałek nad ranem obszary w pobliżu trzech szpitali w Strefie Gazy - podały media palestyńskie. Nie wiadomo jednak, czy same szpitale ucierpiały podczas tych ataków.

Wstrzymana została akcja lądowa Izraela w Strefie Gazy i trwają wysiłki o uwolnienie większej liczy zakładników.

Rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) kontradmirał Daniel Hagari powiedział w niedzielę, że potwierdzona liczba zakładników wziętych do niewoli przez Hamas wynosi 212; dzień wcześniej informował o 210 osobach, ale zastrzegł, że nadal trwa ustalanie, co stało się z ludźmi, których uznano za zaginionych.

Tymczasem przywódcy USA, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii zapewnili w niedzielę o swym wsparciu dla Izraela i jego prawie do obrony, ale także wezwali ten kraj do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ochrony ludności cywilnej.

Prezydent USA Joe Biden, premier Kanady Justin Trudeau, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Giorgia Meloni i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zobowiązali się do ścisłej współpracy, aby wspierać swoich obywateli w regionie, a zwłaszcza pragnących opuścić Strefę Gazy.

Zachodni przywódcy z zadowoleniem przyjęli dotarcie do Strefy Gazy pierwszych konwojów z pomocą humanitarną i zobowiązali się do kontynuowania współpracy z partnerami regionalnymi w celu zapewnienia mieszkańcom Strefy Gazy "trwałego i bezpiecznego dostępu" do żywności, wody, opieki medycznej i innej pomocy humanitarnej.

Zgodzili się także kontynuować ścisłą współpracę dyplomatyczną, w tym z kluczowymi partnerami w regionie, aby "zapobiec rozprzestrzenianiu się konfliktu, zachować stabilność na Bliskim Wschodzie i doprowadzić do rozwiązania politycznego i trwałego pokoju".

Izrael wstrzymuje się z inwazją lądową w związku z podejmowanymi wysiłkami dyplomatycznymi, aby uwolnić większą liczbę zakładników przetrzymywanych przez Hamas.

"Ceny ropy naftowej +odpoczywają+. Trwa skupianie się na pomocy humanitarnej i zapewnieniu uwolnienia zakładników, a to sugeruje, że ofensywa lądowa Izraela może jeszcze poczekać" - mówi Jun Tong Teap, strateg rynkowy w IG Asia Pte.

"To może ograniczyć ryzyko dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, przynajmniej na razie" - dodaje.

Analitycy RBC Capital Markets LLC oceniają, że ceny ropy mogą wzrosnąć o 10 USD na baryłce lub nawet więcej, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie się pogłębi.

Perspektyuwa potencjalnego wzrostu cen ropy może być jednak częściowo zrównoważona większymi dostawami ropy w Wenezueli po tym. jak w zeszłym tygodniu USA podjęły pierwsze kroki wycofywania się ze swojej polityki sankcji wobec tego państwa.