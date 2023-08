Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku niewiele się zmieniają po ogromnym spadku zapasów surowca, aż o 17 mln baryłek - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 79,34 USD, niżej o 0,19 proc., po spadku o 2,3 proc. w środę.

Ropa Brent na ICE w dostawach na X wyceniana jest po 83,05 USD za baryłkę, niżej o 0,18 proc.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 17 mln baryłek, czyli o 3,7 proc. do 439,77 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 1,48 mln. baryłek, czyli o 0,7 proc. do 219,08 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 796 tys. baryłek, czyli o 0,7 proc. do 117,15 mln baryłek - podał DoE.

"Chociaż spadek zapasów ropy w USA w ub. tygodniu był największy w historii pod względem wolumenu, to uznano to za anomalię ze względu na czynniki korygujące stosowane przez DoA" - piszą w rynkowej nocie analitycy ANZ Group Holdings Ltd.