Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną, a na rynkach kończy się najlepszy tydzień dla notowań tego surowca od połowy kwietnia - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 72,32 USD, wyżej o 0,64 proc., po zwyżce w tym tygodniu o 3,2 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na VII wyceniana jest po 76,42 USD za baryłkę, wyżej o 0,74 proc.

Na rynkach rośnie optymizm, że Stany Zjednoczone zapobiegną niewypłacalności długu.

Prezydent USA Joe Biden wyraził przekonanie, że negocjacje w sprawie pułapu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych zakończą się porozumieniem.

Demokraci z Senatu zaapelowali w czwartek do prezydenta USA, by powołał się na 14. poprawkę do Konstytucji w celu uniknięcia niewypłacalności w przypadku niepowodzenia negocjacji z Republikanami. Republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy uznał, że porozumienie może być w zasadzie zawarte już w ten weekend.

"Wydaje się, że ceny ropy biorą przykład z optymizmu panującego na innych rynkach ryzykownych aktywów" - mówi Jun Rong Yeap, strateg rynkowy w IG Asia Pte.

Strateg dodaje, że pozytywne nastroje inwestorów związane z rozmowami o zadłużeniu USA, zbliżającym się sezonem wakacyjnych wyjazdów Amerykanów oraz planami administracji Stanów Zjednoczonych dot. uzupełnienia strategicznych rezerw ropy mogą wspierać notowania paliw na giełdach w najbliższym czasie.