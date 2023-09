Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku coraz mocniej rosną, a notowania Brent na ICE przekroczyły 95 USD za baryłkę - po raz pierwszy od listopada 2022 r. - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 92,40 USD, wyżej o 1,01 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na XI wyceniana jest po 94,97 USD za baryłkę, wyżej o 0,57 proc., po wzroście wcześniej powyżej 95 USD za baryłkę.

Rynek fizyczny ropy naftowej wykazuje dalsze oznaki zaciśniania się sytuacji podażowej, co spowodowały cięcia dostaw ropy z krajów OPEC+.

Od połowy czerwca ceny ropy wzrosły o ok. 30 proc., gdy Arabia Saudyjska i Rosja ograniczyły eksport surowca, próbując wywołać wyczerpanie zapasów ropy i spowodować wzrost cen na globalnych rynkach.

Poprawiające się perspektywy popytu na ropę w dwóch największych gospodarkach na świecie - USA i Chinach - również stanowią wsparcie dla wzrostów notowań na rynkach paliw.

Wzrost cen ropy naftowej może stanowić presję dla prognoz inflacyjnych. a to może skomplikować zadania stojące przed bankierami centralnymi na świecie.

"Ryzyko krótkoterminowego wzrostu cen ropy naftowej do 100 USD za baryłkę może rosnąć, ale nie mamy przekonania co do tego, że będzie to trwała zmiana" - wskazuje Charu Chanana, strateg rynku w Saxo Capital Markets.