W czerwcu we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym od prezentowanego w maju - podał Główny Urząd Statystyczny.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie

minus 11,9 - zbliżonym do sygnalizowanego w maju (minus 12,2).

BUDOWNICTWO

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie

minus 9,7 - nieco wyższym od notowanego przed miesiącem (minus 11,4).

HANDEL HURTOWY

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie

minus 2,5 - podobnym jak w maju (minus 3,6).

HANDEL DETALICZNY

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie

minus 1,9 - podobnym jak przed miesiącem (minus 3,1).

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie

minus 3,0 - nieco wyższym od sygnalizowanego w maju (minus 5,2).

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w czerwcu na poziomie

minus 1,7 - zbliżonym do notowanego przed miesiącem (minus 2,9).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie

z maja (plus 10,7 w obu miesiącach).

FINANSE I UBEZPIECZENIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w czerwcu na poziomie

plus 18,1 - podobnym do notowanego przed miesiącem (plus 17,9).