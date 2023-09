Ponad 20 mln pasażerów skorzystało z pociągów PKP Intercity od początku czerwca do końca sierpnia br.; to o 10 proc. więcej niż w ubiegłorocznym sezonie letnim i 44-proc. wzrost wobec ostatnich wakacji przed pandemią - poinformowała we wtorek spółka.

We wtorkowym komunikacie przewoźnik wskazał, że od początku czerwca do końca sierpnia tego roku z jego usług skorzystało ponad 20 mln podróżnych. To o 1,8 mln więcej niż w czasie ubiegłorocznego sezonu letniego i 7,9 mln więcej niż dwa lata temu. 11 sierpnia należącymi do niego pociągami jechało 254 tys. osób. Natomiast od stycznia usługi PKP Intercity wybrało już blisko 45 mln pasażerów.

W czerwcu - jak podano - na pokładach pociągów PKP Intercity podróżowało 6,2 mln pasażerów, zaś w lipcu - 7 mln. W sierpniu z usług przewoźnika skorzystało jeszcze więcej osób - 7,1 mln. "Tym samym sierpień 2023 roku stał się miesiącem z największą frekwencją w historii spółki" - wskazano w komunikacie.

PKP Intercity zwróciły uwagę, że tegoroczne 20,3 mln pasażerów to o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to podróże z PKP Intercity wybrało blisko 18,5 mln osób. "To także znaczący wzrost (44 proc.) w stosunku do okresu czerwiec-sierpień 2019 roku - ostatnich wakacji przed pandemią. Wtedy z usług przewoźnika skorzystało ponad 14,2 mln pasażerów" -podała spółka.

Z wyliczeń firmy wynika, że w wakacje na pokładach pociągów PKP Intercity średniodziennie podróżowało powyżej 200 tys. osób. Rekordowe zainteresowanie wystąpiło w okolicach długich weekendów. Najpierw przewoźnik pobił dzienny rekord 11 czerwca, kiedy przewiózł 250 tys. pasażerów, a 11 sierpnia odnotowano jeszcze wyższy wynik. Tego dnia bowiem składami należącymi do firmy pojechało 254 tys. osób. PKP Intercity zwróciło uwagę, że jak co roku największym zainteresowaniem cieszyły się przejazdy nad polskie morze - najpopularniejsze były podróże między Warszawą a Trójmiastem.

Przewoźnik przekazał, że każdego dnia na tory w wakacje wyjeżdżało średnio 430 pociągów, a podczas dużych wydarzeń kulturalnych uruchamiane były dodatkowe składy. Jak podano, od czerwca do końca sierpnia przewoźnik wzmocnił około 1250 pociągów dodatkowymi 1750 wagonami. Najwięcej miejsc w pociągach zostało przygotowanych na trasach pomiędzy największymi aglomeracjami oraz do największych ośrodków turystycznych takich jak Trójmiasto, Olsztyn, Ustka, Kołobrzeg czy Świnoujście. W siatce połączeń znalazło się 413 miejscowości.

Cytowany w komunikacie prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk podkreślił, że strategia firmy, "oparta na inwestycji w nowoczesny tabor, zapewnieniu atrakcyjnych cen biletów oraz dbaniu o dobrą obsługę pasażerów sprawdza się".

Od początku roku do końca sierpnia pociągami PKP Intercity podróżowało już blisko 45 mln osób. To o 16 proc. niż w tym samym czasie w ubiegłym roku - wówczas po ośmiu miesiącach było ponad 38,6 mln pasażerów - podał przewoźnik. Zwrócił uwagę, że to także o 37 proc. lepszy wynik niż w analogicznym okresie 2019 roku, kiedy po sierpniu PKP Intercity mogło pochwalić się 32,7 mln podróżnych.

Firma dodała, że w całym 2018 roku z jej usług skorzystało 46 mln pasażerów, czyli niewiele więcej niż w pierwszych ośmiu miesiącach br. "Dane wskazują, że spółka ma szansę przewieźć do grudnia tego roku ponad 60 mln osób" - podano.