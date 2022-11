Ceny żywności w Wielkiej Brytanii rosną wyraźnie szybciej niż wynosi ogólna stopa inflacji.

W Wielkiej Brytanii rekordowy wzrost cen żywności, fot. shutterstock

Rosną ceny żywności

O rekordowe 14,7 proc. wzrosły w październiku ceny produktów żywnościowych w Wielkiej Brytanii w stosunku do tego samego miesiąca 2021 r., a 27 proc. gospodarstw domowych nie radzi sobie finansowo - podała we wtorek zajmująca się badaniami rynku firma Kantar.

Jak dodała, wartość średnich rocznych zakupów spożywczych wynosi obecnie 682 funty na osobę, i jest to o 40 funtów więcej niż jeszcze w poprzednim miesiącu. Kwota, którą trzeba wydać za taki sam koszyk produktów będzie dalej się zwiększać, bo według Kantar, jeszcze nie widać końca wzrostu cen żywności.

Widać dążenie do oszczędności

Ceny żywności i tak już rosną wyraźnie szybciej niż wynosi ogólna stopa inflacji, która jak podał urząd statystyczny ONS, we wrześniu osiągnęła poziom 10,1 proc.

Kantar podał też, że w ciągu 12 tygodni do 30 października włącznie wzrosła o 5,2 proc. w stosunku rok do roku, co świadczy, że w związku z wysokimi kosztami życia ludzie coraz częściej rezygnują z jedzenia poza domem i sami gotują.

Dążenie do oszczędności widać też w bardziej szczegółowych danych. Sprzedaż towarów pod markami własnymi supermarketów, które są zazwyczaj tańsze niż towary markowe, skoczyła w październiku o 10,3 proc., podczas gdy sprzedaż towarów markowych wzrosła tylko o 0,4 proc. Ale sprzedaż najtańszych marek własnych wzrosła o aż 42 proc. Ponadto największy wzrost sprzedaży zanotowały najtańsze sieci supermarketów Aldi i Lidl - odpowiednio o 22,7 proc. i 21,5 proc. w ciągu 12 tygodni, a droższe sieci Morrisons i Waitose w tym samym czasie zanotowały spadki o 4,6 proc. i 1,9 proc.

Odsetek gospodarstw domowych, które nie radzą sobie finansowo - 27 proc. - jest dwa razy wyższy niż był w listopadzie 2021 r. "Dziewięć na dziesięć osób z tej grupy mówi, że wyższe ceny żywności i napojów są poważnym zmartwieniem, drugim po rachunkach za energię, więc jasne jest, jak bardzo inflacja spożywcza uderza w portfele ludzi i dokłada się do ich domowych zmartwień" - skomentował Fraser McKevitt, szef działu badań sprzedaży detalicznej w Kantar.