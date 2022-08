W woj. Podkarpackim złożono 1347 PIT-ów z dochodem powyżej 1 mln zł

Autor: PAP

Data: 24-08-2022, 17:17

Do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło 1347 zeznań rocznych PIT za 2021 r. z wykazanym dochodem przekraczającym 1 mln zł – poinformowała PAP w środę rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. Dodała, że to więcej o 77 niż rok wcześniej.

Na Podkarpaciu przybywa ludzi z dochodem powyżej 1 mln zł rocznie/ fot. Austin Distel on Unsplash

Chabowska podkreśliła, że przeważająca większość podatników, którzy wykazali dochód powyżej 1 mln zł to przedsiębiorcy.

Jak przypomniała rzeczniczka, jednym z podstawowych obowiązków podatników jest złożenie zeznania podatkowego za rok poprzedni.

"W tym roku obowiązek ten należało wykonać do 2 maja. Do podkarpackich urzędów skarbowych złożonych zostało łącznie ponad 1 mln 34 tys. zeznań rocznych PIT za 2021 r. Prawie 92 proc. formularzy PIT wpłynęło w formie elektronicznej" - podała Chabowska.

Na Podkarpaciu z roku na rok rosną dochody

Wśród złożonych rocznych zeznań PIT za 2021 r. były też takie, w których wykazany dochód przekroczył 1 mln zł. Jak zaznaczyła rzeczniczka rzeszowskiej IAS, średnio co 768 zeznanie PIT za 2021 r. zawierało dochód powyżej 1 mln zł. "Stanowi to 0,13 proc. wszystkich złożonych zeznań" - wyliczyła.

Z danych KAS wynika, że na Podkarpaciu z roku na rok rośnie liczba zeznań podatkowych PIT z wykazanym dochodem powyżej 1 mln zł. Za 2019 r. było to 1125 zeznań PIT, a za 2020 r. 1270. W bieżącym roku do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło 1347 zeznań za 2021 r. z dochodem powyżej 1 mln złotych, czyli o 77 zeznań więcej niż rok wcześniej.

Jakie zeznania składały osoby z przychodem powyżej miliona?

"Jak co roku największą grupę wśród zeznań z dochodem powyżej 1 mln złotych stanowiły zeznania PIT-36L składane w szczególności, gdy prowadzono działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane jednolitą stawką podatku liniowego. Takich zeznań PIT za 2021 r. było 1192 i jest to wzrost o 50 w stosunku do zeznań PIT-36L złożonych za rok 2020" - podkreśliła Chabowska.

Wśród zeznań z dochodem powyżej 1 mln złotych za 2021 r. złożonych zostało również 45 PIT-36 składanych, gdy prowadzono działalność gospodarczą lub działy specjalnej produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej. W urzędach skarbowych złożono też 59 zeznań PIT-37 z dochodem powyżej 1 mln zł, takie formularze są składane w szczególności, gdy uzyskano przychód ze stosunku pracy, emerytur lub rent krajowych czy z działalności wykonywanej osobiście.

Z deklarowanym dochodem powyżej 1 mln zł złożono też 46 zeznań PIT-38 składanych, gdy osiągnięto przychody z kapitałów pieniężnych, pochodnych instrumentów finansowych lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Złożono też 5 zeznań PIT-39 z dochodem powyżej 1 mln zł, ten rodzaj formularza składany jest, gdy dokonano odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.