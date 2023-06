Kosztem ponad 19 mln zł w Zabrzu powstało nowe schronisko dla zwierząt – przekazał w czwartek rzecznik zabrzańskiego magistratu Dawid Wowra. W założeniu schronisko na skraju miasta, wśród pól przy granicy z Bytomiem, ma też pełnić funkcję centrum edukacji i wolontariatu.

Umowę w sprawie realizacji inwestycji podpisano w lutym 2021 r., z zakładanym terminem do końca 2022 r. Schronisko budowało wyłonione w przetargu przedsiębiorstwo Concret z Tychów. W czwartek obiekt oddano do użytku.

Pierwotna informacja miasta nt. kosztu inwestycji zawierała kwotę 15 mln zł, która w całości miała zostać pokryta z pozyskanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W czwartek Wowra podał, że schronisko kosztowało ponad 19 mln zł, z czego rządowa dotacja zapewniła ok. 90 proc. (17,6 mln zł).

"Miarą człowieczeństwa jest nasze podejście do słabszych istot. Uwarunkowania w dotychczas funkcjonującym w Zabrzu schronisku dla bezdomnych zwierząt sprawiły, że niezbędne jest wybudowanie nowej siedziby, która będzie spełniać standardy określone w przepisach prawa" - skomentowała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

"Nowy obiekt będzie nie tylko schroniskiem dla psów i kotów. Chcemy, aby pełnił on funkcję centrum edukacji i wolontariatu, a także był miejscem aktywności społecznej i spotkań ludzi, którzy chcą poznać świat zwierząt domowych" - powiedziała prezes zabrzańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Danuta Mikusz-Oslislo.

Schronisko pod nazwą "Psitulmnie" mieści się na działce o powierzchni 23 tys. m kw. przy ul. Bytomskiej, blisko trójstyku granic Zabrza, Bytomia oraz Rudy Śląskiej. Powierzchnia zabudowy działki obiektami obejmuje 2,5 tys. m kw.

Na schronisko składają się m.in. dwukondygnacyjny budynek wejściowy o powierzchni użytkowej 624 m kw. z zewnętrzną klatką schodową i płaskim dachem, 44 podwójne boksy dla psów wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, magazynami, kuchnią, kotłownią, warsztatami i toaletami. Boksy rozplanowane są na planie prostokąta o dł. 32,5 m i szer. 12,6 m. Na dziedzińcu powstał budynek kociarni o powierzchni użytkowej ponad 100 m kw. - na planie koła o średnicy 18 m.

W schronisku powstał też budynek kwarantanny z prefabrykowanych boksów o powierzchni użytkowej 230 m kw. W obiekcie zastosowano rozwiązanie proekologiczne, jak kolektory słoneczne i ujęcie deszczówki z dachów budynków schroniska wraz z retencją wody i instalacją "wody szarej", która wykorzystywana będzie do mycia terenu czy wybiegów dla zwierząt.

W ramach inwestycji wykonano także nasadzenia drzew i krzewów. Uroczystości otwarcia obiektu towarzyszyły warsztaty dla najmłodszych oraz posadzenie dodatkowych drzew.

Miasto zasygnalizowało, że współpracuje ze spółką Tramwaje Śląskie, aby uruchomić przystanek tramwajowy w sąsiedztwie schroniska, które przylega do linii tramwajowej między Zabrzem i Bytomiem (obecnie najbliższy przystanek mieści się w bytomskiej dzielnicy Bobrek). Ułatwiłoby to dojazd do schroniska wolontariuszom, pracownikom oraz gościom.