W zeszłym roku korzystaliśmy z aplikacji mobilnych 5 godz dziennie

Według firmy monitorującej aplikacje mobilne, ludzie w ubiegłym roku korzystali z nich średnio prawie 5 godzin dziennie Dokładnie: cztery godziny i 48 minut. O 30 proc. więcej niż jeszcze dwa lata temu. To mniej więcej jedna trzecia czasu całej naszej aktywności dziennej.

Coraz więcej czasu spędzamy na aplikacjach mobilnych; fot. shutterstock

Platformy społecznościowe

Według raportu firmy analitycznej App Annie "State of Mobile 2022" większość tego czasu użytkownicy smartfonów poświęcili na korzystanie z platformom społecznościowych - to aż siedem minut na dziesięć, gdy używali swoich telefonów.

Najczęściej pobieraną aplikacją w 2021 r. był TikTok. Za nim lokują się: Instagram, Facebook, WhatsApp i Telegram. Choć jeśli chodzi o korzystanie z aplikacji już pobranych, kolejność jest inna. Tutaj prowadzi Facebook. Za nim są: WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram i Amazon. TikTok zajmuje w tej kategorii dopiero 6. miejsce, choć wygląda na to, że jest bardzo angażujący. Użytkownicy tej platformy spędzili na niej bowiem aż o 90 proc. więcej czasu niż w poprzednim roku. Analitycy firmy szacują też, że do drugiej połowy tego roku TikTok przekroczy 1,5 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie.

Jeśli chodzi o gry przeznaczone do urządzeń mobilnych, to według raportu najpopularniejsze należą do gatunku hyper-casual, czyli nieskomplikowanych, jak np. Hair Challenge, w których gracze muszą wyhodować jak najdłuższe włosy czy Bridge Race, gdzie trzeba zbierać cegły, by budować mosty.

Aplikacje i gry

W 2021 r. liczba nowych aplikacji i gier na urządzenia mobilne wzrosła o dwa miliony. Obecnie w sklepach z aplikacjami dostępnych jest ich (łącznie) 5,4 mln - z czego 1,8 mln na iOS i 3,6 mln w Google Play (system Android). Najwięcej nowych, bo aż 77 proc., pojawiło się na tej drugiej platformie.

W raporcie odnotowano również olbrzymi wzrost wydatków konsumenckich na aplikacje randkowe. W 2021 r sięgnęły one poziomu 4 miliardów dolarów, co stanowi 95-procentowy wzrost w odniesieniu do roku 2018 r. Na wirtualne randki najwięcej wydano w USA, Japonii, Chinach i Wielkiej Brytanii.

Badania wykonano w: Brazylii, Indonezji, Korei Południowej, Meksyku, Indiach, Japonii, Turcji, Singapurze, Kanadzie, USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Australii, Argentynie, Francji, Niemczech i Chinach.