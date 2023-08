Remonty sal, korytarzy, bloków żywienia, dachów czy wymiana okien, drzwi i oświetlenia to niektóre prace, jakie wykonano we wrocławskich placówkach oświatowych i żłobach w ramach wakacyjnych remontów. W tym roku miasto przeznaczyło na ten cel ponad 21 mln zł.

W okresie tegorocznych wakacji prace remontowe prowadzone były w 60 wrocławskich szkołach i przedszkolach oraz we wszystkich 18 miejskich żłobkach.

"Spora część tych prac została ukończona z końcem sierpnia, część będzie kontynuowana jeszcze przez kilka miesięcy" - powiedział w środę na konferencji prasowej prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Wskazał też, że od 2019 r. na wakacyjne remonty we wrocławskich szkołach, przedszkolach i żłobkach miasto przeznaczyło łącznie ponad 360 mln zł.

Prace obejmowały m.in. remonty i przebudowy: boisk, kotłowni, klatek schodowych, bloków żywieniowych, dachów oraz instalacji gazowej i wodociągowej, a także wymianę okien, drzwi i oświetlenia, malowanie i odświeżanie sal, cyklinowanie podłóg czy naprawę urządzeń zabawowych na placach zabaw. Część z nich realizowana była przez Zarząd Inwestycji Miejskich, a część przez same placówki.

"W wielu szkołach i przedszkolach przy okazji wakacyjnych remontów doposażamy instalacje grzewcze w zawory termostatyczne, dzięki czemu szkoły będą mogły lepiej zarządzać ciepłem" - podkreśliła dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Jolanta Wnęk.

Prace remontowe trwały m.in. w LO nr IV przy ul. Świstackiego. Tam remontowane były dwa pomieszczenia, które przerobiono na sale lekcyjne. Podobnie w LO nr IX dwa pomieszczenia biurowe zostały zaadoptowane na klasę.

Dyrektorka LO nr IX we Wrocławiu Izabela Koziej powiedziała, że szkoła potrzebowała więcej pomieszczeń dydaktycznych w związku przyjęciem po raz kolejny tzw. półtora rocznika. "Udało się nam w wakacje przygotować nową klasę na parterze. Będzie to pracownia językowa" - dodała.

Przed 1 września ukończona została również m.in. przebudowa i remont bloku żywienia wraz z budową nowego przyłącza wody i sieci wodociągowej w ZSP nr 4 przy ul. Sołtysowickiej, a także remont dachu w Technikum nr 18 przy ul. Ślężnej.

Po rozpoczęciu roku szklonego prace prowadzone będą jeszcze m.in. w LO nr VIII przy ul. Zaporoskiej, gdzie trwa remont i przebudowa bloku sportowego. Z kolei w SP nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich prowadzona jest przebudowa i remont boiska.

Wakacyjne remonty - w większym lub mniejszym zakresie - odbyły się również w 18 publicznych żłobkach.

Najdroższy okazał się remont pomieszczeń w żłobku nr 4 przy ul. Kłodnickiej 25. Wyniósł ponad 200 tys. zł.

Dyrektorka Wrocławskiego Zespołu Żłobków Iwona Bugajska wyjaśniła, że część prac remontowych prowadzonych we wrocławskich żłobkach już się zakończyła, a inne są w trakcie realizacji, ale - jak zapewniła - nie wpłyna one na komfort opieki nad dziećmi. Koszt wszystkich prac szacowany jest na prawie milion złotych.

Magistrat poinformował też, że we wrześniu do użytku oddany zostanie Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Asfaltowej. Jego budowała kosztowała 57,5 mln zł (w tym 10,3 mln zł stanowiło dofinansowanie z UE). Z początkiem roku uczniowie rozpoczną też zajęcia w nowym przedszkolu przy al. Hallera. Jego budowała kosztowała ok. 15,7 mln zł, a także w Publicznej Szkole Podstawowej Specto przy ul. Lubelskiej, wybudowanej w technologii modułowej przez inwestora zewnętrznego.