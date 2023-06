Pandemia zmieniła zachowania Polaków. Konieczna jest intensyfikacja działań promujących właściwe postawy prozdrowotne, m.in. ograniczanie picia alkoholu i palenia papierosów – wskazał w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Kraska i szef resortu Adam Niedzielski zainaugurowali w Warszawie nową odsłonę akcji "Planuję długie życie".

Minister mówił, że będzie to kampania, która "w sposób mocny przekonuje do zmiany postaw, używając nie tylko grzecznych środków wyrazu".

Wiceminister zwrócił uwagę, że Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom alarmuje, że Polacy piją coraz więcej mocnych alkoholi.

"Czas pandemii pokazał, że zmieniliśmy swoje preferencje. W tej chwili ponad 18 proc. Polaków wykazuje się szkodliwą konsumpcją alkoholu, to jest piciem od sześciu do dwunastu litrów alkoholu w czystej postaci (rocznie - PAP)" - przekazał.

Ponad 7 proc. Polaków, jak podał, nadużywa alkoholu - to znaczy spożywa ponad 12 litrów czystego etanolu. "To są naprawdę zatrważające liczby" - zaznaczył wiceminister.

Kraska dodał, że jeśli chodzi o tytoń, to też nie ma dobrych informacji - papierosy pali 26 proc. Polaków.

"Spoty być może są drastyczne, ale pokazują, jaki problem czeka nas w najbliższych miesiącach, latach i jak wielką wagę przykładamy do tego, by go zwalczyć" - dodał.