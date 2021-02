Walentynki: ludzie na całym świecie świętują, mimo epidemii

Na Ukrainie świętowanie walentynek jest dosyć popularne. W tym roku - jak wynika z sondażu ośrodka Rating - prezenty planuje podarować ukochanej osobie ponad połowa Ukraińców. W dniu zakochanych w kraju odbywa się akcja "Miłość poza czasem", w ramach której urzędy stanu cywilnego pracują od rana do wieczora, a pary mogą np. składać dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa albo wziąć ślub, jeśli wcześniej zgłosiły taką chęć. W tym roku 14 lutego pobierze się - według zapowiedzi ministerstwa sprawiedliwości - ponad 400 par. Z okazji walentynek niektóre miasta organizują też np. akcje krwiodawstwa.

Na Węgrzech 75 proc. ankietowanych deklaruje, że obchodzi walentynki, wręczając ukochanej osobie prezent. Mężczyźni najczęściej dają perfumy i kwiaty, a kobiety coś słodkiego lub jakąś własnoręcznie wykonaną rzecz. Przeznaczają na to przeciętnie 13 429 ft (168 zł). W tym roku kilku piosenkarzy węgierskich umożliwiło swoim fanom wynajęcie swoich usług na walentynki. Attila Koekeny powiedział np. w dzienniku "Ripost", że może wystąpić przez internet, ale gdyby jacyś zakochani chcieli go zobaczyć na żywo, to przyjedzie do nich do domu, da koncert, porozmawia i wypije toast - oczywiście z zachowaniem przepisów epidemicznych.

We Włoszech obchody 14 lutego mają dwa aspekty - religijny i świecki, bardzo komercyjny. Duchowy wymiar wynika z tego, że patron tego dnia, święty Walenty z Terni w Umbrii, pochowany jest w tamtejszej bazylice pod jego wezwaniem. Od lat w niedzielę przed 14 lutego do bazyliki przybywają pary zakochanych z całych Włoch i zagranicy i tam składają sobie przysięgę miłości i obiecują pobrać się w ciągu roku. W roku pandemii pielgrzymki narzeczonych do bazyliki w Terni zostały znacznie ograniczone, bo ten rejon Umbrii został objęty czerwoną strefą. Obowiązuje też zakaz podróży między regionami bez ważnego powodu.

Świeckie obchody walentynek we Włoszech to oprócz drobnych prezentów przede wszystkim wyprawy par do restauracji. Lokale są otwarte w większości regionów kraju, ale obsługa przy stolikach dozwolona jest tylko do godziny 18. Nie będzie zatem romantycznych kolacji, ale wyłącznie brunche, obiady lub obiado-kolacje. Branża restauracyjna, podnosząca się powoli z ciężkiego kryzysu, zanotowała prawdziwy boom rezerwacji na niedzielę. W samym tylko Rzymie prognozowane przychody lokali to około 10 milionów euro.

