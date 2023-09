Sektor walki z dezinformacją to dziś prężny biznes, którego rozwój znacznie przyspieszyła wojna na Ukrainie - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

Start-upy w tym obszarze rosną jak grzyby po deszczu - ocenia gazeta, przytaczając szereg przykładów, przede wszystkim z Ukrainy. Po rosyjskiej agresji powstały na Ukrainie firmy technologiczne, które oferują narzędzia do walki z dezinformacją. To m.in. mechanizmy uwierzytelniające materiały - jak zdjęcia i filmy - z walk, wykrywanie skoordynowanych działań grup kont w mediach społecznościowych, ich powiązań i zależności, narzędzia do sprawdzania wiarygodności autorów.

Jak podkreśla "Rzeczpospolita" tego typu firmy często udostępniają swoje produkty bezpłatnie niektórym odbiorcom, ale np. klientom biznesowym już je sprzedają. I planują zarabiać na nich na inne sposoby. Gazeta przytacza szacunki, zgodnie z którymi jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę koszty wywołane szerzeniem fałszywych informacji sięgały w skali globalnej 80 mld dol. rocznie, a po wybuchu wojny wzrosły wielokrotnie.