W ministerstwie rodziny i polityki społecznej na ten moment nie przygotowujemy waloryzacji świadczenia 500 plus – powiedziała w Studiu PAP szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Waloryzacja 500 plus? "Na razie nie przygotowujemy się do tego"/fot. shutterstock

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg w rozmowie z PAP.pl pytana była m.in. o to, czy w resorcie przygotowywane są zmiany w kontekście waloryzacji świadczenia 500 plus. "Na ten moment nie przygotowujemy" - oświadczyła.

Waloryzacja 500 plus? "Nie przygotowujemy się do tego"

Zaznaczyła, że 500 plus przez lata ewoluowało ze świadczenia przyznawanego na podstawie kryterium dochodowego w świadczenie powszechne. Przypomniała, że w tym roku rząd wprowadził dwie nowe formy wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi - rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie do opieki żłobkowej. Ponadto cały czas funkcjonują programy "Dobry Start", "Maluch plus" i "Mama 4 plus".

Kierunki działań ministerstwa w zakresie zwiększenia dzietności i zapewnienia odpowiednich warunków do zakładania rodzin przez młodych ludzi nakreśla przygotowana Strategia Demograficzna 2040.

"To między innymi wsparcie opieki nad dziećmi do lat trzech, zmiany w Kodeksie pracy związane z elastyczną pracą hybrydową, pracą zdalną, mechanizmy łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a także polityka mieszkaniowa" - dodała.