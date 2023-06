Dwie oferty zostały złożone w przetargu na rozbudowę blisko 6 kilometrów drogi krajowej nr 65 na odcinku Olecko-Gąski. Budimex za rozbudowę tego odcinka zaproponował 74,3 mln zł, a Unibep 74,4 mln zł - poinformowała w piątek GDDKiA w Olsztynie.

Jak podał rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA Karol Głębocki, złożone oferty zostaną teraz sprawdzone przez komisję przetargową. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Na realizację zadania wykonawca robót będzie miał 16 miesięcy.

Zakres zadania obejmie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 8 m. W ramach inwestycji zostaną zlikwidowane nienormatywne łuki pionowe i poziome, rozbudowane będą trzy skrzyżowania. Powstanie chodnik o długości ponad 700 m, trzy przejścia dla pieszych oraz sześć zatok autobusowych. Przebudowane zostaną przepusty oraz most.

Jak podali drogowcy, głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych oraz dostosowanie parametrów drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Poprawa geometrii drogi i jej równości - jak wskazali - przyczyni się do zwiększenia komfortu jazdy podróżujących. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynie rozbudowa skrzyżowań zwykłych do skrzyżowań skanalizowanych wraz z budową oświetlenia oraz budową dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo na wlotach drogi krajowej. Przejścia dla pieszych wraz z budowanymi chodnikami przy skrzyżowaniach umożliwią bezpieczne korzystanie przez pieszych z zatok autobusowych i komunikacji publicznej.

Rozbudowa odcinka Olecko-Gąski to część działań na DK65 w województwie warmińsko-mazurskim, jakie drogowcy prowadzą, by poprawić warunki jazdy i bezpieczeństwa na drodze. Do tej pory wybudowano obwodnice Gołdapi, Olecka i Ełku oraz rozbudowano odcinek Gołdap - Kowale Oleckie.

W kwietniu tego roku zakończono rozbudowę odcinka DK65 w Ełku, obejmującego ulice Przemysłową i Grajewską. Do końca sierpnia tego roku potrwają prace nad rozbudową odcinka od drogowego przejścia granicznego Gołdap do początku obwodnicy Gołdapi.

W maju br. GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę obwodnicy Gąsek (realizowanej w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic) oraz wybrała wykonawcę rozbudowy odcinka Kowale Oleckie - Olecko. Na etapie przetargów znajdują się jeszcze rozbudowy dwóch odcinków: Gąski - Ełk i Nowa Wieś Ełcka - granica województwa.