Wyróżniające się architekturą, zabytkowe dworce w Pasłęku i Gronowie Elbląskim (woj. warmińsko-mazurskie) przejdą kompleksowe przebudowy. PKP S.A. podpisały porozumienia z samorządami w sprawie współdziałania przy tych inwestycjach.

W przesłanym PAP w czwartek komunikacie, PKP poinformowały, że w podpisanych dokumentach zobowiązały się do przebudowy dworców w Pasłęku i Gronowie Elbląskim pod warunkiem wynajęcia przez samorządy przestrzeni w tych budynkach.

"Obydwa dworca przejdą kompleksową przebudowę z poszanowaniem dla ich historycznego charakteru. Poza strefą obsługi podróżnych znajdą się w nich przestrzenie przeznaczone dla samorządu"- podały PKP.

W Gronowie Elbląskim gmina wynajmie przeszło 300 m kw. powierzchni i planuje tam po przebudowie dworca uruchomienie m.in. świetlicy, salki warsztatowej, pomieszczenia miejskiego ośrodka pomocy społecznej lub punktu obsługi mieszkańców. Z kolei w Pasłęku na ponad 500 m kw. wynajętych przez miasto, po modernizacji budynku, znajdą się m. in. centrum usług społecznych i świetlica środowiskowa.

Wraz z dworcami zmieni się ich najbliższe otoczenie: planowana jest budowa nowych chodników, parkingów, montaż małej architektury i uporządkowanie zieleni.

"Od dłuższego czasu zabiegaliśmy o to, by te piękne, zabytkowe dworce wyremontowano. To bardzo ważne inwestycje. Dworce będą bardziej funkcjonalne, ale zachowają swojego starego ducha" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka.

Zdaniem Ireneusza Maślanego z zarządu PKP S.A., formuła współpracy, w której spółka buduje lub modernizuje dworzec, a samorząd wynajmuje powierzchnię po zakończeniu inwestycji, sprawdziła się już w wielu miejscach w Polsce. Przykład może być Szklarska Poręba Górna, Węgliniec czy Kraków Swoszowice.

"Te dwa zabytkowe dworce w woj. warmińsko-mazurskim nie tylko odzyskają swój dawne piękno, dzięki czemu staną się wizytówkami miejscowości, ale również połączą w sobie obsługę podróżnych z usługami ważnymi dla mieszkańców" - zaznaczył Maślany.

Zadowolenie z podpisanych porozumień wyrazili cytowani w komunikacie samorządowcy. Np. burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski wskazał, że przebudowa dworca zostanie przeprowadzona z dbałością o jego zabytkowy i historyczny charakter, co wyeksponuje wszystkie walory tego ważnego dla miasta obiektu.

PKP zapowiedziały, że jeszcze latem tego roku planowane jest ogłoszenie postępowań na opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do przebudowy obu dworców. Po zakończeniu tych prac będzie znany szczegółowy zakres inwestycji.

"Jednak już dziś można powiedzieć, że obydwa zabytkowe dworce, pierwszy z początku XX wieku, a drugi z II połowy XIX wieku, zostaną przebudowane z dbałością o historyczny detal" - zapewniła spółka.

Poprawi się estetyka budynków i ich otoczenia. Wnętrza będą bardziej funkcjonalne i bezpieczne, dostosowane do współczesnych standardów obsługi podróżnych, w tym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy rodzin z dziećmi.

Po zakończeniu prac nad dokumentacjami projektowymi i uzyskaniu pozwoleń na budowę dla dworców w Pasłęku i Gronowie Elbląskim, PKP S.A. ogłosi przetargi na wybór wykonawców prac budowlanych. Planowany termin zakończenia obydwóch inwestycji to koniec 2026 roku. Oba projekty są realizowane w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych, do którego zostały wpisane w 2022 roku. Będą one finansowane ze środków własnych PKP S.A.