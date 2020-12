Warmińsko-Mazurskie: Jest akt oskarżenia ws. rolniczki o znęcanie się nad zwierzętami

O zarejestrowaniu sprawy w sądzie w Szczytnie poinformował PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Sędzia poinformował, że Iwona P. to rolniczka z gminy Wielbark. "Została oskarżona o to, że w bliżej nieustalonym okresie, ale nie później niż do 28 lutego 2020 r. w prowadzonym przez siebie gospodarstwie rolnym na terenie gminy Wielbark znęcała się nad zwierzętami, a konkretnie nad 20 owcami, 5 końmi oraz 38 sztukami bydła" - poinformował rzecznik sądu.

Według śledczych, kobieta utrzymywała zwierzęta "w stanie zaniedbania i bałaganu", nie miała dla zwierząt odpowiedniego pokarmu "co do ilości i jakości" oraz wody. Rolniczka miała także nie zapewnić zwierzętom właściwej opieki oraz pomocy lekarsko-weterynaryjnej, co w konsekwencji doprowadziło do konieczności uśmiercenia trzech krów i jednej owcy.

Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.