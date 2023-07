Staramy się inwestować w społeczności lokalne tak, by ludzie żyli bezpieczniej i mogli się rozwijać. Poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach jest jedną z dotrzymanych obietnic rządu Zjednoczonej Prawicy - podkreślił w Kosyniu (woj. warmińsko-mazurskie) szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski.

Maliszewski wziął udział w briefingu po podpisaniu przez GDDKiA umowy na budowę kładki pieszo-rowerowej nad Łyną w Kosyniu, związanej z rozbudową drogi krajowej nr 51.

Szef Rządowego Centrum Analiz podkreślał podczas briefingu, że poprawa bezpieczeństwa na drogach to - jak mówił - jedna z dotrzymanych obietnic rządu Zjednoczonej Prawicy. Przypomniał, że w 2015 r. w Polsce było ponad 3 tys. wypadków śmiertelnych. "Za naszych rządów ta liczba wypadków śmiertelnych jest rekordowo niska, zmniejszyła się o tysiąc. Dzieje się to za sprawą poprawy bezpieczeństwa ruchu" - zaznaczył.

Maliszewski przypomniał, że to już kolejna inwestycja w tej okolicy związana z rozbudową DK 51. Przed rokiem oddano do użytku obwodnicę Smolajn - pierwszą w kraju zbudowaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Kończy się budowa odcinka Smolajny-Kosyń, z którym w przyszłości połączy się obwodnica Dobrego Miasta, nad którą trwają już prace przygotowawcze.

"To, co staramy się robić, to inwestować w społeczności lokalne tak, żeby ludzie tutaj żyli bezpieczniej i mogli się rozwijać. Drogi są właśnie takim krwiobiegiem, zarówno społecznym jak i gospodarczym" - mówił.

Maliszewski przypomniał, że w woj. warmińsko-mazurskim na drogi szybkiego ruchu przeznaczono ponad 7 mld zł, dzięki czemu region się rozwija. "To województwo, które przez nas jest traktowane w sposób strategiczny" - zapewnił.

Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska podkreślała z kolei, że projekty związane z rozwiązywaniem problemów lokalnych rząd realizuje we współpracy z samorządami. "Cieszę się też, jako przedstawiciel ministerstwa odpowiedzialnego za gospodarkę i pełnomocnik do spraw małych i średnich firm, że fundament polskiej gospodarki - czyli sektor małych i średnich firm - bierze udział i partycypuje w tego rodzaju projektach" - dodała, zwracając się do wykonawcy inwestycji.

Burmistrz Dobrego Miasta Jarosław Kowalski zauważył, że na decyzję budowy obwodnicy mieszkańcy czekali od 20 lat. Przekonywał, że miejscowość bardzo dynamicznie się rozwija. "Moja gmina w obecnej kadencji ma do zainwestowania, zaplanowania, wykonania kilkaset milionów złotych. To jest niewiarygodne, że w ciągu pięciu lat Dobre Miasto otrzymało tak gigantyczny zastrzyk inwestycji" - stwierdził.

Podpisana w piątek umowa na budowę kładki pieszo-rowerowej nad Łyną w Kosyniu jest kontynuacją rozbudowy DK51 na odcinku Smolajny - Kosyń i kolejnym etapem modernizacji tej trasy pomiędzy Olsztynem a przejściem granicznym w Bezledach.

Wykonawca - firma Most z Sopotu - w ciągu 12 miesięcy za 2,8 mln zł zbuduje tam obiekt długości 27 m i szerokości 4,3 m. Wraz z kładką powstanie kilkadziesiąt metrów ścieżki pieszo-rowerowej, która połączy istniejące ścieżki po obu stronach rzeki. Kładka oddzieli ruch pieszych i rowerzystów od ruchu samochodowego. Na obecnym moście nie ma chodników i wszyscy użytkownicy drogi poruszają się po ruchliwej jezdni.