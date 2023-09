Od niedzieli do 23 września na trasie kolejowej Olsztyn – Szczytno – Pisz – Ełk będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa - podały PKP PLK. Ma to związek z kolejną fazą prac prowadzonych na stacji Olsztyn Główny.

PKP PLK poinformowały, że od 3 września prace będą koncentrować się na obszarze wyjazdu w kierunku Szczytna ze stacji Olsztyn Główny. Dlatego uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Olsztyn - Szczytno - Pisz - Ełk, która będzie funkcjonowała do 23 września.

W tym czasie wykonawca przystąpi do budowy sześciu nowych rozjazdów oraz przebudowy ok. 230 m torów, które połączą układ torowy stacji z linią kolejową prowadzącą do Szczytna, Pisza i dalej do Ełku. Prace kontynuowane są także na samej stacji.

Pasażerowie korzystają już z dwóch nowych, wygodniejszych peronów nr 4 i 3. Wykonawca przystąpił do demontażu starej konstrukcji peronów nr 2 i 1. Powstają nowe tory, rozjazdy i sieć trakcyjna. Budowane są kolejne segmenty przejścia podziemnego od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej, które będzie szersze i wyższe. Przebudowa olsztyńskiej stacji będzie kosztować ok. 400 mln zł i ma zakończyć się w 2024 r.

PKP Intercity podały, że w związku z budową nowych rozjazdów na stacji Olsztyn Główny, od niedzieli zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Ełk - Olsztyn Główny za pociągi: IC Rybak relacji Białystok - Szczecin Główny - Białystok oraz TLK Biebrza relacji Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna - Warszawa Wschodnia.

Warmińsko-Mazurski Zakład Polregio przekazał, że komunikacja zastępcza zostanie wprowadzona na całej linii kolejowej 219 Olsztyn - Szczytno - Ełk i będzie obowiązywać również za pociągi relacji Olsztyn - Lotnisko Szymany.

Autobusy komunikacji zastępczej będą odjeżdżać z przystanku komunikacji miejskiej - w pobliżu dworca autobusowego w Olsztynie, naprzeciw restauracji McDonald's. Autobus będzie zajeżdżał również do stacji PKP w Marcinkowie. "Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na lokalizację przystanków komunikacji zastępczej, które nie zawsze są tożsame z przystankiem kolejowym" - podało Polregio.

Również od 3 września wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy. Szczegóły zmian dostępne są na plakatach oraz na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Portal Pasażera.