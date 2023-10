1 mld 146 mln zł otrzymało województwo warmińsko-mazurskie w 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Olsztyn otrzymał 30 mln zł na przebudowę stadionu Stomilu Olsztyna, a Szpital Wojewódzki w Elblągu 21 mln zł na opiekę onkologiczną.

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki powiedział, że w 8. edycji dofinansowane zostały ponownie inwestycje drogowe, ale też przedsięwzięcia zapewniające poprawę jakości życia, czyli inwestycje oświatowe i sportowe takie jak boiska, stadiony, szkoły czy parki wodne. Podkreślił, że miasto Olsztyn oraz powiat olsztyński otrzymały w sumie 130 mln zł.

Podkreślił, że dzięki inwestycjom rozwija się gospodarka regionu.

"To inwestycje realizowane przez lokalnych przedsiębiorców, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy. To także impuls do rozwoju przedsiębiorstw, dzięki którym poprawia się gospodarka regionu, a samorządy mogą realizować zadania własne" - ocenił wojewody Chojecki.

Wskazał, że "rozwój Polski lokalnej to ogromne osiągnięcie rządu Prawa i Sprawiedliwości". "Nasze spojrzenie na Polskę jak na jedno państwo, w którym obywatele nawet z najmniejszych miejscowości mają takie same szanse, jak mieszkańcy dużych miast"- dodał.

Poseł PiS Robert Gontarz powiedział, że jeszcze kilka lat temu bezrobocie na Warmii i Mazurach w niektórych powiatach sięgało 22,5 proc. "Poprzez inwestycje, które są prowadzone na niespotykaną skalę jakość życia będzie się poprawiała i powstają miejsca pracy" - podkreślił.

Wiceminister sprawa wewnętrznych i administracji Błażej Poboży zaznaczył, że za rządów PO takie regionu jak Warmia i Mazury były wykluczane jako obszary deficytowe. "8. edycja Polskiego Ładu pokazuje historyczną perspektywę i cywilizacyjny skok. Środki te są poniekąd znaczone, bo są przekazane na konkretne inwestycje" - dodał.

Olsztyn w 8. edycji Polskiego Ładu otrzymał 30 mln zł na przebudowę stadionu Stomilu Olsztyn. 21 mln zł dostał szpital wojewódzki w Elblągu na opiekę onkologiczną. 8 mln zł otrzymały Bartoszyce na budowę domu samopomocy, 12 mln zł zostanie przeznaczonych na przebudowę dróg w gminie Działdowo, 8 mln zł wspomoże przebudowę dróg w gminie Gietrzwałd. 10 mln zł zostało przekazanych na budowę bursy szkolnej w Smolajnach a 13 mln zł na budowę hali sportowej w Biskupcu.