PKP PLK podpisały umowę na naprawę torów na odcinku Pieniężno-Braniewo. Koszt robót oszacowano na 70 mln zł - poinformowały w komunikacie PKP PLK.

Rzecznik prasowy PKP PLK Przemysław Zieliński poinformował w poniedziałek PAP, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na realizację kolejnego etapu prac na linii kolejowej nr 221 Olsztyn Gutkowo - Braniewo.

"Na blisko 18-kilometrowym odcinku z Pieniężna do Braniewa wymieniona zostanie nawierzchnia torowa, co pozwoli na sprawny i szybszy przejazd pociągów pasażerskich oraz przewóz towarów. Zadanie o wartości 70 mln zł netto ze środków budżetowych PLK SA wykona Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. Zakończenie zadania planowane jest do końca listopada br." - poinformowano w komunikacie. Dodano, że finansowanie robót odbędzie się ze środków budżetowych PLK SA.

Obecny podczas podpisania umowy sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel podkreślił, że dzięki modernizacji tej linii mieszkańcy Braniewa, Pieniężna, Ornety i Dobrego Miasta znowu będą mogli dojechać do Olsztyna pociągiem. W podobnym tonie wypowiedział się cytowany w komunikacie prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel.

Trasa z Olsztyna do Braniewa modernizowana jest od kilku lat. Część prac prowadzona jest przy współudziale środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Zieliński wymienił, że m.in. już gotowe są konstrukcje przebudowanych peronów w Bukwałdzie, Cerkiewniku, w Dobrym Mieście postępują prace wykończeniowe.

"Na stacji Olsztyn Gutkowo od 14 czerwca podróżni korzystają z peronu nr 1. Postępują prace przy przebudowie peronu nr 2 oraz zabudowie kolejnych nowych torów na stacji. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przygotowane zostaną wygodne pochylnie. Będą ławki, wiaty, gabloty informacyjne oraz jasne, energooszczędne oświetlenie. Na trasie wymieniono szyny i podkłady na 17 km linii. Remontowany jest ostatni z 6 wiaduktów kolejowych" - wyliczono w komunikacie.

Na odcinku Dobre Miasto - Orneta - Pieniężno prace realizowane są ze środków PLK SA. W latach 2020-2021 wymieniono tor na szlaku Dobre Miasto - Orneta, a w latach 2021-2023 na odcinku Orneta - Pieniężno. Nowy tor położono na około 40 km linii, wyremontowano 79 obiektów inżynieryjnych - przepustów, wiaduktów i mostów. Zbudowano nowy przystanek Nowy Dwór koło Ornety, który zwiększy dostęp mieszkańców do kolei. Gotowe są konstrukcje peronów w miejscowościach Bzowiec, Rogiedle, Lubomino i Henrykowo. Na szlaku Dobre Miasto - Braniewo układany jest światłowód w celu lepszej łączności między pracownikami PLK SA odpowiedzialnymi za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów.

"Efektem inwestycji będą lepsze podróże koleją z Braniewa do Olsztyna oraz sprawny przewóz towarów. Cięższe składy będą mogły przewieźć więcej ładunków. Po zakończeniu wszystkich prac i pozyskaniu wymaganych pozwoleń pociągi pasażerskie pokonają trasę z prędkością do 100 km/h na odcinku Olsztyn - Olsztyn Gutkowo - Dobre Miasto oraz do 70 km/h na odcinku Dobre Miasto - Braniewo. Udostępnienie odcinka Olsztyn Gutkowo - Orneta dla przewoźników planowane jest od wrześniowej korekty rozkładu jazdy, a odcinka Orneta - Braniewo w grudniu" - dodał Zieliński w komunikacie.

Prace o wartości ponad 220 mln zł netto na odcinku Olsztyn Gutkowo - Dobre Miasto są dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przebudowa odcinka Dobre Miasto - Orneta - Pieniężno za około 138 mln zł realizowana jest ze środków krajowych.