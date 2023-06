Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie ogłosiła w piątek ponowny przetarg na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59. Zainteresowani mogą składać oferty do 28 lipca.

"Poprzednie postępowanie unieważniliśmy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" - powiedział PAP rzecznik GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki.

Jak poinformował, w ponownym przetargu chętni mogą składać oferty do 28 lipca. Prace projektowe i roboty, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji robót już nie.

Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji, obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km.

Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś. Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Według drogowców głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych i rowerzystów. Będzie to możliwe dzięki dostosowaniu parametrów odcinka DK59 do obecnie wymaganych standardów. Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Efektem realizacji inwestycji ma być zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.