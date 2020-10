Warmińsko-mazurskie: Rolnicy blokują drogi krajowe w okolicach Szczytna, Bartoszyc i Ostródy

Na drodze krajowej 16 koło Ostródy rolnicy ciągnikami jadą z Samborowa w kierunku Iławy. Tam zawracają na parkingu pod Iławą i mają się kierować ponownie w stronę Samborowa.

W Iławie protest odbywa się na ulicy Ostródzkiej. Protestujący chodzą po przejściu dla pieszych, zatrzymując chwilowo ruch samochodów. W Giżycku na drodze krajowej 59 do Mrągowa rolnicy spowalniają ruch, jadąc sprzętem rolniczym w kierunku Wilkas i Rynu. Według policji jedzie ok. 50 ciągników. W okolicach Wilkas mają zawrócić i kierować się do Giżycka.

Na drodze krajowej 51 w miejscowości Plęsy między Bartoszycami a Lidzbarkiem Warmińskim ciągniki rolnicze blokują rondo. W Rozogach na drodze krajowej 53 między Szczytnem a Myszyńcem protestujący ciągnikami jeżdżą wokół ronda, chodzą też większymi grupami po przejściu dla pieszych. Ciągniki rolnicze wyjechały też na drogę krajową 15 między Nowym Miastem Lubawskim a Lubawą oraz na drogę krajową nr 16 między Mrągowem a Sorkwitami.