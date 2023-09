W piątek podpisano umowę na rozbudowę i zmodernizowanie obiektów magazynowych spółki Elewarr w Bartoszycach. To kolejna inwestycja realizowana w ramach projektu "Spichlerz Północy" służącego poprawie infrastruktury do magazynowania zboża w woj. warmińsko-mazurskim.

Zgodnie z podpisaną w piątek umową wykonawca do maja 2024 r. zrealizuje w formule "zaprojektuj i wybuduj" kompleksową rozbudowę i modernizację obiektów magazynowych w Elewatorze Bartoszyce. Efektem prac ma być zwiększenie pojemności przechowalniczej o kolejne 10 tys. ton i podniesienie poziomu technologicznego infrastruktury.

Jak przypomniał podczas konferencji prasowej wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, inwestycja w Bartoszycach to drugie zadanie w ramach projektu "Spichlerz Północy" służącego rozwojowi infrastruktury dla polskiego sektora rolno-spożywczego. W sumie w latach 2023-27 na rozbudowę i modernizację obiektów Elewarru w regionie zostanie przeznaczonych 250 mln zł.

Wiceminister wskazał, że na finiszu jest już rozbudowa i modernizacja elewatora w Braniewie. Kolejne działania będą dotyczyły magazynu w Ornecie i młyna w Malborku.

"Cieszę się, że dzisiaj jest podpisywana umowa, która w sposób znaczący zwiększy możliwości magazynowe w Bartoszycach, ale także doprowadzi do tego, że przekroczymy 700 tys. (ton), jeżeli chodzi o możliwości przechowalnicze w całej Krajowej Grupie Spożywczej w spółce Elewarr" - powiedział Śliwka.

Przypomniał, że w niedalekim Kętrzynie Orlen za 850 mln zł wybuduje w ciągu dwóch lat największą w Polsce tłocznię rzepaku. Zapewnił, że inwestycje związane z polskim rolnictwem realizowane przez spółki Skarbu Państwa to działania komplementarne, które pozwalają, żeby polscy rolnicy zostali obsłużeni w sposób kompleksowy.

Prezes zarządu Elewarr sp. z o.o. Hubert Grzegorczyk przekazał, że po rozbudowie pojemność bartoszyckich magazynów zwiększy się do 62 tys. ton. "To szczególnie ważna inwestycja z punktu widzenia regionu, bo nie tylko zwiększamy nasze moce przechowalnicze, ale jesteśmy w stanie wejść bardzo mocno w skup mokrej kukurydzy. To zboże, którego zasiew wzrasta z roku na rok w całym woj. warmińsko-mazurskim" - wyjaśnił.

Jak mówił, inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby rolników, którzy dotychczas w północnej Polsce nie bardzo mieli gdzie sprzedawać mokrą kukurydzę, a teraz zostanie im zapewnione miejsce zbytu. Ma też przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego regionu.

List intencyjny w sprawie realizacji "Spichlerza Północy" podpisały pod koniec ubiegłego roku w obecności przedstawicieli władz państwowych zarządy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Elewarr sp. z o.o. Głównym celem tego projektu jest wykorzystanie potencjału rolnego, którym charakteryzuje się woj. warmińsko-mazurskie, zwłaszcza zachodnia i zachodnio-południowa część tego regionu. Ma to przyczynić się do rozwoju i unowocześnienia lokalnego rolnictwa, zwiększenia ilości uprawianych zbóż, rzepaku i kukurydzy.

Elewarr sp. z o.o . wchodzi w skład Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Malborski oddział tej spółki oprócz tamtejszego magazynu ma też magazyny zbożowe w Bartoszycach, Braniewie, Ornecie i Pieniężnie.