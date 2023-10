Za 876 mln zł zostanie zelektryfikowana linia kolejowa na trasie Korsze-Giżycko - poinformowały PKP PLK, które w poniedziałek podpisały w tej sprawie umowę. Inwestycja ma być sfinansowana ze środków Krajowego Programu Odbudowy.

W poniedziałek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację i elektryfikację odcinka kolejowego z Giżycka do Korsz. Prace wykona firma Torpol S.A.

W ramach prac wymieniony zostanie tor na długości prawie 50 kilometrów. Przebudowane lub wyremontowane będą 84 obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty i przepusty). W Sterławkach Wielkich powstanie nowy wiadukt drogowy na drodze wojewódzkiej nr 592. Zmodernizowanych zostanie 38 przejazdów kolejowo - drogowych oraz dziewięć stacji lub przystanków.

"Dzięki zabudowie sieci trakcyjnej i elektryfikacji linii nie będzie konieczności zmiany lokomotyw z elektrycznych na spalinowe, co skróci czas podróży koleją z Ełku do Olsztyna poniżej 2 godzin" - podały PKP PLK w komunikacie.

"Dzięki elektryfikacji linii z Ełku przez Giżycko do Korsz oddziaływanie kolei na środowisko będzie mniejsze. Poprawi się także przepustowość trasy, na którą będzie mogło wyjechać więcej pociągów regionalnych i dalekobieżnych. Każda inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wpływa pozytywnie na rozwój regionu" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Zakończenie prac w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko - Korsze wraz z elektryfikacją" planowane jest w II kwartale 2026 r. Prace o wartości 876 mln zł netto zostaną zrealizowane dzięki środkom z Krajowego Programu Odbudowy.

Obecnie na odcinku Giżycko - Ełk prace prowadzone są na stacji Giżycko oraz na stacji Stare Juchy, gdzie powstają nowe perony. Na tych stacjach prowadzone są prace ziemne i związane ze wzmacnianiem terenu. W Giżycku budowane jest przejście podziemne, gdzie prowadzone są prace zbrojarskie i ciesielskie. Na moście na Kanale Łuczańskim postępuje rozbiórka podpór i zabudowa ścianek szczelnych. Wykonawca zabudował prawie wszystkie fundamenty, na których stawiane są konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej. Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale 2024 r.

Po zakończeniu wszystkich prac, podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko skróci się o około 50 minut i wyniesie poniżej 2 godzin. Pociągi pasażerskie pojadą dwukrotnie szybciej niż obecnie - z 80 do 160 km na godz., a towarowe do 120 km na godz.