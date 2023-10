Zakończyła się rozbudowa i modernizacja elewatora w Braniewie - poinformowała w czwartek spółka Elewarr. Inwestycja jest częścią szacowanego na 250 mln zł projektu "Spichlerz Północy", który ma poprawić infrastrukturę do magazynowania zboża w woj. warmińsko-mazurskim.

Jak podkreślił podczas konferencji prasowej w Braniewie wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, jest to pierwsza ukończona inwestycja w ramach "Spichlerza Północy", który ma na celu rozwój infrastruktury dla polskiego sektora rolno-spożywczego w tej części kraju. Jak zaznaczył, jest to projekt niezwykle potrzebny dla regionu. "Pokazujemy, że dajemy radę, że dotrzymujemy słowa" - mówił.

Wiceminister przypomniał, że dwa tygodnie temu podpisano umowę na rozbudowę i zmodernizowanie obiektów magazynowych spółki Elewarr w Bartoszycach. Wskazał też, że w kolejnych etapach projektu modernizowane mają być także obiekty w Ornecie, Malborku i Pieniężnie. W sumie w latach 2023-27 na rozbudowę i modernizację obiektów Elewarru w regionie zostanie przeznaczonych 250 mln zł.

Jak ocenił Śliwka, takie inwestycje mają spowodować, że rolnicy będą wybierali spółki z Krajowej Grupy Spożywczej. "Bo to jest jakość, to jest marka. Chcemy być atrakcyjni właśnie dla polskiego rolnika, dlatego się modernizujemy. Przez wiele lat spółki Skarbu Państwa, który były w sektorze rolno-spożywczym, szły albo na prywatyzację albo były pozostawione same sobie. My tę filozofię zmieniliśmy" - powiedział.

Prezes zarządu Elewarr sp. z o.o. Hubert Grzegorczyk przekazał, że po modernizacji i rozbudowie obiektu w Braniewie pojemność przechowalnicza zwiększyła się z 4,2 tys. do 10 tys. ton. Przypomniał, że prace trwały blisko pół roku, ale część inwestycji oddano do użytku już pod koniec lipca, czyli przed żniwami, żeby rolnicy mieli gdzie sprzedawać swoje zbiory.

"Dzisiaj oficjalnie kończymy naszą inwestycję, jest ona w pełni gotowa, sprawna i przygotowana do kolejnych żniw - do żniw kukurydzianych, które tutaj na terenie powiatu braniewskiego rozpoczną się tak naprawdę od przyszłego tygodnia" - wyjaśnił.

Grzegorczyk wskazał, że w Braniewie powstała także suszarnia, a elewator został wyposażony w najnowszą technologię. Dzięki temu skrócono czas przyjęcia towaru od rolników i zwiększono asortyment - spółka od przyszłego tygodnia będzie skupować mokrą kukurydzę.

"Dzisiaj przyjęcie na elewatorze towaru od rolnika zajmuje dosłownie kilkanaście minut. Wcześniej, kiedy ten obiekt nie był rozbudowany takie przyjęcie trwało blisko 40 minut, co powodowało ogromne kolejki i niezadowolenie rolników" - mówił.

List intencyjny w sprawie realizacji "Spichlerza Północy" podpisały pod koniec ubiegłego roku w obecności przedstawicieli władz państwowych zarządy Krajowej Grupy Spożywczej oraz Elewarr. Głównym celem tego projektu jest wykorzystanie potencjału rolnego, którym charakteryzuje się woj. warmińsko-mazurskie, zwłaszcza zachodnia i zachodnio-południowa część tego regionu. Ma to przyczynić się do rozwoju i unowocześnienia lokalnego rolnictwa, zwiększenia ilości uprawianych zbóż, rzepaku i kukurydzy.

Elewarr sp. z o.o. wchodzi w skład Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Malborski oddział spółki oprócz tamtejszego magazynu ma też magazyny zbożowe w Bartoszycach, Braniewie, Ornecie i Pieniężnie.