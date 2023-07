Na stacji Działdowo podróżni mogą już korzystać z wydłużonych peronów - poinformowały PKP PLK. Rozbudowa peronów kosztowała 3,3 mln zł i umożliwiła obsługę dłuższych składów pociągów jadących w kierunku Warszawy i Trójmiasta.

Po zakończeniu prac, do trzech wydłużonych peronów prowadzą wygodne dojścia. Zamontowano dodatkowe oświetlenie, gabloty informacyjne na rozkłady jazdy, ławki i oznakowanie. "Dzięki realizacji inwestycji na stacji mogą zatrzymywać się dłuższe pociągi jadące w kierunku Warszawy i Gdańska" - przekazały PKP Polskie Linie Kolejowe.

Prace o wartości ponad 3,3 mln zł netto zostały zrealizowane ze środków "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025". Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki.

Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Te pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W programie uwzględniono 314 lokalizacje w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 207 lokalizacji, a na liście rezerwowej 107.

W woj. warmińsko-mazurskim program obejmuje sześć lokalizacji. Od marca br. poprawił się dostęp do kolei dzięki budowie nowych przystanków w Nikielkowie i Kolnie na trasie z Olsztyna do Korsz (linia kolejowa nr 353), oraz w Wietrzychowie na trasie z Olsztyna do Działdowa (linia kolejowa nr 216). Od września 2022 r. podróżni korzystają z przebudowanego, wyższego peronu w Pasłęku. Jeszcze w tym miesiącu zostanie oddany do użytku przebudowany peron nr 1 w Łankiejmach (peron nr 2 jest gotowy od maja).