Nad Kanałem Żerańskim miał powstać jedyny park w Warszawie z dostępem do linii brzegowej, pomostami łąkami nad wodą. Miasto przeznaczyło na jego realizację ponad 16 mln zł. Jednak firmy, biorące udział z przetargu, złożyły oferty ponad trzy razy przekraczające kwotę zaproponowaną przez miasto.

Białołęcki radny (KO) Waldemar Kamiński poinformował na Facebooku, że firma Inmel sp. z Poznania złożyła ofertę w wysokości pond 52 mln zł w wersji podstawowej zamówienia, natomiast spółka Sorted z Piaseczna - prawie 45 mln zł.

Rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska poinformowała PAP, że do końca czerwca zostanie rozpisany nowy przetarg. Zapytana, czy w projekt zostanie okrojony, odpowiedziała, że nie ma takiej wiedzy.

Park Żerański ma powstać na Białołęce na terenie o powierzchni ok. 13 hektarów, na zachodnim nabrzeżu Kanału Żerańskiego - od ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej. Będzie to jedyny park w Warszawie z linią brzegową udostępnioną mieszkańcom.

Podstawowy zakres prac przewiduje posadzone drzew, krzewów i pnączy, założenie łąk kwietnych. Ponadto zbudowana zostanie sieć ciągów pieszo-rowerowych. Mają powstać polany rekreacyjne z podestami i wiatami. Na nabrzeżu zostano m.in. pomosty.

Prace zaplanowano w dwóch etapach. Zakończenie pierwszego planowano na koniec 2024 r. Zaś dla mieszkańców miał zostać otwarty na przełomie 2024 i 2025 r.

Drugi etap prac ma trwać 4 lata od podpisania umowy, a ich celem jest stworzenie dodatkowych atrakcji w parku po oddaniu do użytkowania jego głównego zakresu stworzonego w ramach etapu I.