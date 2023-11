Maria Pomianowska, Ernest Bryll, Antoni Libera, Stan Borys, Krzysztof Masłoń, Włodzimierz Bolecki, Jarosław Jakubowski, Marek Piekarczyk, Piotr Baron, Michał Kwieciński, Marek Bukowski, Filip Zylber i Piotr Śliskowski zostali nominowani do Nagród Mediów Publicznych 2023.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP

Kapituły powołane przez PAP, TVP, Polskie Radio i rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zrzeszone w grupie Audytorium 17 ogłosiły nominacje do Nagród Mediów Publicznych 2023 w kategoriach: "Obraz", "Słowo", "Muzyka" oraz "Idea". Nazwiska nominowanych ogłoszono we wtorek podczas konferencji w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

"Te kandydatury pokazują, czym są media publiczne. To jest największa instytucja kultury w Polsce" - podkreślił przewodniczący Rady Mediów Narodowych (RMN) Krzysztof Czabański podczas konferencji.

"Nikt tak nie popularyzuje kultury, nikt tak nie wspomaga twórców kultury w Polsce jak media publiczne. Wszystkie inne sprawy, które się dzieją w mediach publicznych, są w pewnym sensie drugorzędne, naskórkowe w stosunku do obszaru kultury. Bez mediów publicznych kultura w Polsce byłaby o wiele słabsza" - powiedział Krzysztof Czabański.

Zwrócił uwagę, że laureaci Nagród Mediów Publicznych "to są najwięksi współcześni twórcy kultury w Polsce". "Myślę, że ten dorobek warto kontynuować i mam nadzieję, a właściwie pewność, że będzie kontynuowany" - mówił. "Przede wszystkim życzę tego polskim twórcom, bo to dla nich są te nagrody, dla nich są te pieniądze wydawane w mediach publicznych na kulturę. I dzięki mediom publicznym mogą tworzyć te wybitne dzieła, które później również dzięki mediom trafiają do odbiorców" - podkreślił przewodniczący RMN.

"To, co wyróżnia telewizję to kategoria +Obraz+. Wydaje się to naturalne, bo telewizja jest medium, które się ogląda, ale jest zawsze pytanie, co oglądamy, co tworzymy za pomocą czy za pośrednictwem obrazów, które przedstawiamy ludziom" - powiedział prezes Telewizji Polskiej S.A. (TVP) Mateusz Matyszkowicz.

"Co sobie przedstawiamy? Tak naprawdę przedstawiamy sobie idee. Idea jest też czymś, co się ogląda" - mówił. "Pokazujemy idee, nie mogąc ich równocześnie zagadać. (…) Istotna rzecz, która wyróżnia te nasze obrazy, obrazy nadawane przez media publiczne, przez TVP - to to, że to muszą być obrazy, które budują wspólnotę" - podkreślił Mateusz Matyszkowicz, dodając, że "pod tym kątem dobierano w tym roku nominowanych".

Nominację do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii "Obraz" otrzymali: producent filmowy i reżyser Michał Kwieciński, aktor, reżyser i scenarzysta Marek Bukowski, reżyser, scenarzysta i dramaturg Filip Zylber oraz operator Piotr Śliskowski. W kapitule tej kategorii zasiedli: Przemysław Babiarz, Jerzy Kopański, Paweł Rzewuski, Aneta Woźniak i Anna Popek (przewodnicząca).

"Przede wszystkim chciałam podziękować panu przewodniczącemu RMN, że nas skonsolidował, że wszystkie media publiczne wspólnie pracują, pokazują te wielkie wartości, które w naszej kulturze są niewyobrażalnie istotne" - powiedziała prezes Polskiego Radia (PR) Agnieszka Kamińska.

"Polskie Radio jako medium publiczne pełni swoją misję z wielką radością i jest to dla Polskiego Radia wielki zaszczyt to pełnienie misji publicznej. To spłacanie zobowiązania wobec słuchaczy, odbiorców" - mówiła. "Muzyka jest naturalną tkanką Polskiego Radia" - podkreśliła prezes PR.

Zwróciła uwagę, że nazwiska nominowanych w tym roku "to są nazwiska prezentujące wszelkie gatunki muzyczne i wielopokoleniowe". "Jest rzeczą oczywistą, że ta kategoria jest niezmiernie dla Polskiego Radia istotna. Ta możliwość wydobycia, pokazania opinii publicznej, odbiorcom, słuchaczom dorobku tych wspaniałych twórców, którzy w tym roku są nominowani, sprawia nam ogromną przyjemność" - powiedziała Agnieszka Kamińska.

Nominacje do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii "Muzyka" otrzymali: saksofonista i kompozytor Piotr Baron, wokalista i autor tekstów Marek Piekarczyk, instrumentalistka, wokalistka i pedagog prof. Maria Pomianowska. Kapituła tej kategorii to: Marcin Pospieszalski, Halina Mlynkova, Marta Zalewska, Piotr Cugowski i Piotr Kostrzewa (przewodniczący).

"Ta nagroda zobowiązuje nas także do tego, żeby się dzielić kulturą między sobą. I żebyśmy też wzajemnie byli kulturalni. (...) Wracając do kategorii +Słowo+ i do wolności słowa - to dzisiaj jest to szczególnie ważne. Dlatego, że dziś wielu ludziom, wielu dziennikarzom myli się wolność słowa z manipulacją, z kłamstwem. Oni myślą, że wolność słowa to wolność głoszenia nieprawdy, okłamywania nas wszystkich dookoła" - powiedział prezes Polskiej Agencji Prasowej